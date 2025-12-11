به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس‌راه راهور فراجا، آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور را اعلام کرد.

وی با اشاره به محورهای شمالی گفت: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت روان است. همچنین محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می‌باشند.

سرهنگ محبی درباره سایر محورهای کشور افزود: در آزادراه قزوین–کرج، محدوده مهرویلا تا پل فردیس و آزادراه ساوه–تهران، محدوده نسیم‌شهر تا رضی‌آباد، ترافیک سنگین گزارش شده است. محور شهریار–تهران نیز در برخی مقاطع با ترافیک سنگین همراه است.

وی ادامه داد: بارش برف و باران در برخی محورهای استان‌های کردستان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری مشاهده شده و در برخی محورهای استان‌های مازندران، گلستان، کرمانشاه، اصفهان، لرستان، ایلام، خوزستان و بوشهر بارش باران گزارش شده است.

جانشین پلیس‌راه راهور فراجا با تاکید بر رعایت سرعت مطمئنه و احتیاط در رانندگی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی مسیر خود اطلاع حاصل کنند تا سفری ایمن داشته باشند.