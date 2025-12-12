چراغ لیگ نوجوانان والیبال همدان بعد از بیش ۱۰ سال روشن شد

مهدی محبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز لیگ نوجوانان پس از سال‌ها وقفه اظهار کرد: بعد از بیش از یک دهه، با برنامه‌ریزی مستمر و حمایت رئیس هیئت توانستیم لیگ نوجوانان والیبال استان را دوباره راه‌اندازی کنیم؛ اتفاقی که با استقبال خوب تیم‌هایی از شهرستان‌های ملایر، نهاوند، کبودرآهنگ، فامنین، رزن، بهار و همدان همراه شد.

وی افزود: بیش از ۱۰ سال بود که برگزاری لیگ در رده‌های پایه والیبال استان همدان متوقف شده بود و این وقفه، روند رشد والیبال استان را با کندی مواجه کرده بود.

محبی خاطرنشان کرد: آغاز مجدد این رقابت‌ها می‌تواند نقطه‌عطفی در مسیر توسعه والیبال همدان باشد و به شناسایی استعدادها، تقویت باشگاه‌ها و ارتقای کیفیت فنی نوجوانان کمک کند.

دبیر هیئت والیبال استان همدان عنوان کرد: امیدواریم با تداوم این برنامه و حمایت بیشتر، بتوانیم نسل جدیدی از والیبالیست‌های توانمند را برای آینده استان و حتی کشور پرورش دهیم.