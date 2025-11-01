به گزارش خبرنگار مهر، حمید بادامی‌نجات بعدازظهر شنبه در مراسم تجلیل از پیشکسوتان والیبال استان همدان اظهار کرد: تلاش چهار سال اخیر مجموعه هیئت والیبال موجب تحول و ارتقای سطح مربیان و داوران این رشته در استان شده است و امروز همدان یکی از استان‌های فعال کشور در حوزه والیبال به شمار می‌رود.

وی افزود: در این سال‌ها سعی کردیم با کمک اداره‌کل ورزش و جوانان و همراهی پیشکسوتان و جوانان، مسیر توسعه والیبال در سراسر استان را پیش ببریم و والیبال را از محدوده شهر همدان خارج کنیم تا همه مناطق شمال، جنوب و مرکز استان درگیر تیم‌داری شوند.

رئیس هیئت والیبال استان همدان با اشاره به حضور سه تیم همدانی در رقابت‌های دسته‌دو کشور گفت: امسال نیز با حمایت مسئولان و فعالان ورزشی استان درصدد ادامه‌یافتن این روند هستیم و امیدواریم بتوانیم در آینده نزدیک تیمی حرفه‌ای در سطح لیگ برتر داشته باشیم.

بادامی‌نجات خاطرنشان کرد: در چهار سال اخیر موفق شدیم سطح مربیان والیبال استان را ارتقا دهیم؛ به‌گونه‌ای که تنها در سال گذشته ده نفر از مربیان همدان موفق به اخذ مدرک بین‌المللی مربیگری درجه یک شدند، در حالی‌که در گذشته چنین فرایندی بیش از ده سال زمان می‌برد.

وی افزود: در روزهایی که جامعه با مشکلات مختلف روبه‌رو بود، افتخارات تیم‌های ملی والیبال موجب دلگرمی و نشاط مردم شد و این نشان می‌دهد ورزش چه ظرفیت بزرگی در تأثیرگذاری اجتماعی دارد.

رئیس هیئت والیبال استان همدان عنوان کرد: توجه به ورزش عمومی شهر همدان نیز در اولویت قرار داشته و با همکاری شهرداری چند زمین والیبال در پارک‌های شهر از جمله پارک ۴۸ هکتاری ارم و پارک فردوسی احداث شده است که دارای سکوی تماشاگران، رختکن و سرویس بهداشتی است.

بادامی‌نجات از برگزاری والیبال خانوادگی در همدان به عنوان یک تجربه موفق یاد کرد و گفت: این رویداد برای نخستین‌بار در کشور برگزار شد و اکنون به الگویی برای سایر استان‌ها تبدیل شده است.

وی همچنین از همکاری ادارات، بسیج و پیشکسوتان ورزشی در پیشبرد برنامه‌های والیبال استان تقدیر کرد و افزود: با برنامه‌ریزی و حمایت‌های مالی و قانونی، می‌توانیم زمینه حضور حرفه‌ای تیم‌های همدانی در لیگ برتر والیبال کشور را فراهم کنیم.

در این مراسم از پیشکسوتان والیبال استان همدان استاد اصغر راجی، صادق روحی، محسن جام بزرگ، محمد ایزدی، محمود اسمی، حسن توسلی، رضا فتوت امین برق لشگری، اصغر قنادان، صادق صیادی، مسلم زمانی و اصغر همراهی تجلیل شد.

همچنین از پیشکسوتان والیبال استان‌های کردستان و ایلام تجلیل شد.