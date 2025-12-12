جاودان: مربیان دلسوز موتور محرک ورزش نابینایان در هرمزگان هستند

محمد جاودان رئیس هیئت نابینایان و کم‌بینایان استان هرمزگان در حاشیه برگزاری مسابقات ورزشی ویژه روز جهانی معلولین در شهرستان رودان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بر نقش مؤثر مربیان و مسئولان ورزشی شهرستان‌ها در توسعه ورزش نابینایان تأکید کرد.

محمد جاودان با قدردانی از تلاش مربیان فعال در شهرستان رودان گفت: همکاری صادقانه و دلسوزانه مربیان ما، به‌ویژه مربی تیم استان هرمزگان که در رودان فعالیت می‌کنند، موجب رشد چشمگیر رشته گلبال در این شهرستان و حتی در سطح استان شده است. شایسته است از این افراد که با عشق و مسئولیت‌پذیری کار می‌کنند، قدردانی شود.

جاودان با اشاره به فعالیت رؤسای هیئت‌های شهرستانی بیان کرد: رؤسای هیئت‌های شهرستانی با پیگیری‌های مستمر خود موجب انسجام بیشتر ورزشکاران و توسعه ورزش نابینایان شده‌اند.

رئیس هیئت نابینایان و کم‌بینایان هرمزگان در ادامه به برنامه‌های اخیر این هیئت اشاره کرد و گفت: امروز به مناسبت روز جهانی معلولین، مسابقات دوومیدانی در رودان برگزار شد. هفته گذشته در میناب مسابقات شطرنج داشتیم و پیش از آن در بندرعباس رقابت‌های گلبال برگزار شد. همه این برنامه‌ها حاصل تلاش مجموعه فعالان ورزشی شهرستان‌ها است.

جاودان ضمن تقدیر از حضور ورزشکاران نابینا و کم‌بینا در مسابقات افزود: ورزشکاران با فعالیت ورزشی، علاوه بر ارتقای سلامت و نشاط فردی، موجب افزایش اعتمادبه‌نفس و استقلال شخصی می‌شوند و با عملکردشان امید را در جامعه گسترش می‌دهند.

وی ادامه داد: ما نمی‌خواهیم ترحم برانگیز باشیم؛ حضور و موفقیت نابینایان و کم بینایان نشان می‌دهد فرد دارای معلولیت می‌تواند در سطوح بالای کشوری و جهانی بدرخشد و همین پیام امید را به جامعه منتقل می‌کند.

جاودان در پایان اعلام کرد: پس از بخش نخست مسابقات، ماده ۴۰۰ متر نیز برای ورزشکاران برگزار خواهد شد و پس از پایان برنامه‌ها، شرکت‌کنندگان به سمت پل آبنما حرکت خواهند کرد.