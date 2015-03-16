داوود حاج حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کمبود برنامه‌های ورزشی برای قشر نابینایان و کم بینایان یکی از مشکلات پیش روی هیئت ورزش‌های نابینایان قم است و زمانی که به آمار ورزشکاران سازمان یافته این هیئت نگاه می‌کنیم در می‌یابیم رشته‌های ورزشی مربوط به این قشر در حد کافی توسعه پیدا نکرده است.

وی افزود: باید برای توسعه رشته‌های روزشی تحت پوشش تلاش بیشتری انجام دهیم چرا که اگر آمار ورزشکاران پایین باشد، بودجه ناچیزی هم به ما تعلق می‌گیرد و بر همین اساس تلاش می‌کنیم برنامه‌های جدیدی برای توسعه رشته‌های ورزشی همگانی در دستور کار قرار دهیم.

رئیس هیئت ورزش‌ها نابینایان و کم بینایان قم گفت: رشته‌های ورزشی نابینایان در قم دارای مربیان متعدد در سطح ملی هستند که متأسفانه از این مربیان در سطوح ملی استفاده نشده در حالی که این مربیان هم برای تیم‌های ملی و هم برای ورزش قم کمک خوبی هستند.

حاج حسینی بیان داشت: رشته‌های زیر مجموعه هیئت ورزش‌های نابینایان و کم بینایان محدود هستند و به دنبال آن هستیم که رشته‌های ورزشی جدیدی که در سطح ملی در حال فعالیت است در این هیئت فعال شود و مدال آوری و موفقیت‌های ورزشکاران نابینای ما نشان می‌دهد ظرفیت خوبی برای موفقیت‌های بیشتر داریم.

وی عنوان کرد: گلبالیست‌های نابینای قمی در سال ۹۲ به مقام سوم کشور دست پیدا کردند اما این تیم امسال در مسابقات گلبال شرکت نکرد و یک یک ضعف برای ورزش‌های نابینایان و کم بینایان قم بوده اما در تلاش هستیم که این تیم از فصل آینده بار دیگر وارد لیگ شود.

رئیس هیئت ورزش‌ها نابینایان و کم بینایان قم تصریح کرد: دوره‌های آموزشی و کلاس‌های علمی ورزشی برای ورزشکاران نابینا و کم بینا در قم برگزار می‌شود البته اخیرا برگزاری این دوره‌ها مورد غفلت قرار گرفته بود اما بدون شک این فعالیت از سر گرفته می‌شود.

حاج حسینی افزود: توسعه همگانی رشته‌های ورزشی نابینایان برنامه اصلی این هیئت است و قشر بزرگی از جامعه نابینایان و کم بینایان قم با اجرایی شدن این برنامه‌ها وارد عرصه ورزش می‌شوند.