به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فاطمه محمدبیگی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه قزوین با تبریک سالروز مجلس و گرامیداشت یاد شهیدان مدرس و دیالمه، آنان را نماد صداقت، پاکی و مبارزه با فساد دانست و گفت: نمایندگان باید راه این بزرگان را با تعهد و خدمت صادقانه ادامه دهند.

وی با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، آن حضرت را ریشه هستی و الگوی جامع زنان عنوان کرد و افزود: کرامت انسانی، حیا، عفاف، وقار، ولایت‌مداری و صبر حضرت زهرا (س) باید در جامعه امروز تبیین و تقویت شود.

محمدبیگی زندگی مشترک کوتاه حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) را الگوی بی‌نظیر خانواده ایرانی دانست و گفت: اثر این زندگی تا قیامت در جهان جاری خواهد بود.

نماینده قزوین با بیان اینکه زنان ایرانی در کنار مردان مسئولیت‌پذیر و اثرگذار هستند، گفت: زن در خانواده مدیر و تنظیم‌کننده اصلی است و در جامعه نیز باید با احترام و حمایت دیده شود. این نگاه نه زن‌سالاری است و نه مردسالاری، بلکه حرکت به‌سمت خانواده‌سالاری و عدالت جنسیتی در نظام قرآنی است.

قوانین حمایتی و لایحه تأمین امنیت زنان

وی با اشاره به اقدامات مجلس در حوزه زنان افزود: قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با ۷۳ ماده در جهت ارتقای کرامت زن و بنیان خانواده تدوین شده است.

او همچنین خبر داد: لایحه تأمین امنیت بانوان پس از ۱۳ سال بررسی، به‌زودی در صحن مجلس مطرح می‌شود و گام مهمی در حمایت اجتماعی و امنیتی از زنان خواهد بود.

عضو فراکسیون زنان مجلس با اشاره به طرح اصلاح مهریه گفت: با ازدواج آسان و کاهش مهریه موافقیم، اما تعیین رقم ثابت نباید در قانون بیاید؛ زیرا این مسئله از احوال شخصی مردم است و باید رویکردهای فقهی و پیشگیرانه رعایت شود.

ضرورت اجرای قوانین عفاف و حجاب

نماینده قزوین با اشاره به وجود ۱۶ قانون مصوب در حوزه عفاف و حجاب از سال ۱۳۶۰ تاکنون گفت: انتظار ما این است که این قوانین عملیاتی و اجرا شود. حتی خانواده‌هایی که حجاب کمتری دارند از ما مطالبه دارند که فضای فرهنگی کشور به سمت زیست عفیفانه و مقابله با مظاهر فساد هدایت شود.

انتقاد از آلودگی هوا و پیگیری ملی

محمدبیگی با انتقاد از وضعیت آلودگی هوا در قزوین اظهار داشت: آلودگی هوا در استان به رکوردی بی‌سابقه رسیده است و موضوع از طریق ۱۵ وزارتخانه و معاونت ریاست‌جمهوری در حال پیگیری ویژه است تا اقدامات فوری برای حفظ سلامت مردم انجام شود.

تقدیر از مبارزه با فساد اقتصادی

وی با قدردانی از برخورد قوه قضائیه با مفسدان اقتصادی گفت: اعدام فردی که بیش از ۵۰ هزار خانواده را گرفتار کرده بود مصداق اجرای عدالت است. همچنین انحلال بانک آینده نیز در همین مسیر بوده و مبارزه با فساد و ناکارآمدی باید ادامه یابد.

در بخش دیگری از سخنانش، محمدبیگی از تلاش‌های استاندار و مدیران استانی تقدیر کرد و افزود: مسئولان باید پذیرای نقد باشند و اجازه ندهند دستگاه‌ها دچار فشل شدن شوند. هر مسئولی که توان اداره امور را ندارد باید جای خود را به نیروهای توانمندتر بدهد.

نماینده قزوین در پایان گفت: بیانات رهبر انقلاب درباره محور مقاومت، عدالت، حمایت از جوانان، زنان و خانواده باید سرلوحه کار همه مسئولان قرار گیرد تا جامعه‌ای پیشرفته، عدالت‌محور و با کرامت انسانی شکل گیرد.