به گزارش خبرنگار مهر، در آیین افتتاح مرکز تخصصی ضمنخدمت آموزش نیروی انسانی «زندهیاد سیروس مرادیزاده»، که عصر سه شنبه با حضور مدیران آموزشوپرورش استان برگزار شد، سیدعیسی سهرابی مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به ضرورت تحول در نظام آموزش نیروی انسانی، اظهار داشت: رشد و پیشرفت سازمانها امری پذیرفتهشده است، اما آنچه اهمیت دارد، انتخاب روشها و رویکردهای اثربخش برای تحقق این مسیر است.
وی با بیان اینکه آموزش نیروی انسانی در سالهای گذشته عمدتاً مبتنی بر الگوهای متمرکز و کلاسیک بوده است، افزود: در این شیوهها، انتقال دانش بهصورت یکسویه و در محیطهای محدود انجام میشد، در حالی که امروز رویکردهای نوین آموزشی، بر مشارکت فعال، تعامل و یادگیری عمیق تأکید دارند.
مدرسه؛ کانون یادگیری حرفهای فرهنگیان
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان، مدرسهمحور شدن آموزشهای ضمنخدمت را یکی از سیاستهای مهم این دستگاه عنوان کرد و گفت: نگاه جدید بر این اساس است که مدارس بهعنوان مراکز پویا و فعال یادگیری ایفای نقش کنند و آموزشها بر پایه گفتوگو، تبادل تجربه و پرداختن به مسائل واقعی آموزش شکل بگیرد، نه موضوعات حاشیهای و غیرکاربردی.
سهرابی با تأکید بر تدریجی بودن فرآیند دستیابی به نقطه مطلوب در آموزشهای حرفهای خاطرنشان کرد: بهرهگیری همزمان از ظرفیت آموزشهای سنتی و روشهای نوین همچون کوچینگ، راهنمایی حرفهای و الگوهای تعاملی، میتواند مسیر توانمندسازی نیروی انسانی را متحول کند.
تقویت زیرساختهای تخصصی آموزش در مدارس
در ادامه این مراسم، عنایت صادقی مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک خرمآباد، راهاندازی این مرکز تخصصی را گامی مؤثر در توسعه آموزشهای هدفمند دانست و اظهار داشت: افتتاح مرکز ضمنخدمت در دبیرستان امام خمینی(ره)، زمینه مناسبی برای برگزاری دورههای کاربردی و تخصصی در سطح ناحیه فراهم کرده است.
وی با اشاره به نقش مدرسه بهعنوان محور اصلی یادگیری حرفهای افزود: استفاده از فضاهای آموزشی مجهز و ظرفیت مدارس، ضمن ارتقای کیفیت آموزشهای ضمنخدمت، فرصت تبادل تجربه و یادگیری مستمر را برای فرهنگیان تقویت میکند.
پایگاهی برای توسعه آموزشهای حرفهای
مرکز تخصصی ضمنخدمت «زندهیاد سیروس مرادیزاده» که در ایام دهه فجر افتتاح شده است، با برخورداری از سایت آموزشی مجهز شامل دیتا پروژکتور و تجهیزات کامل، بهعنوان یکی از فضاهای نوین آموزشی استان، بستر اجرای رویکردهای جدید در آموزش نیروی انسانی را فراهم کرده است.
این مرکز با همکاری اداره آموزش ضمنخدمت ادارهکل آموزش و پرورش لرستان، آموزش و پرورش ناحیه یک خرمآباد و ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان راهاندازی شده و بهعنوان پایگاهی برای ارتقای آموزشهای حرفهای فرهنگیان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
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