به گزارش خبرنگار مهر حجتالاسلام محسن دانیاری امام جمعه گیلانغرب در خطبههای نماز جمعه این هفته ضمن دعوت مؤمنان به رعایت تقوای الهی، شکرگزاری از نعمتهای پروردگار و دوری از گناهان، به تبیین مفاهیم بلند سوره مبارکه حجرات پرداخت و معیار برتری انسان نزد خداوند را تقوا دانست.
وی با اشاره به آیه ۱۳ این سوره بیان داشت: خدای متعال در این آیه ملاک صحیح برتری را مشخص میکند و میفرماید که هیچ ملاک ظاهری مانند مال و جایگاه اجتماعی آنچه نزد مردم ارزش محسوب میشود، معیار ارزیابی الهی نیست بلکه گرامیترین انسانها نزد خداوند باتقواترین افراد هستند.
امام جمعه گیلانغرب با اشاره به ایام میلاد حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها و تبریک روز زن و روز مادر توضیح داد که در ادیان و مکاتب مختلف سه نگاه متفاوت نسبت به زن وجود داشته است.
وی دیدگاه نخست را نگاه جاهلی معرفی کرد و توضیح داد: در جاهلیت، زن موجودی بیارزش تلقی میشد و نه در تصمیمگیریهای اجتماعی جایگاهی داشت و نه حقوق فردی و اجتماعی برای وی قائل بودند. در توضیح این موضوع آیات ۵۸ و ۵۹ سوره نحل را بیان کرد و افزود که قرآن کریم به صراحت از مردمی نام میبرد که وقتی خبر تولد دختر میشنیدند از شدت خشم چهرهشان سیاه میشد و حتی دختران خود را زندهبهگور میکردند.
حجتالاسلام دانیاری در ادامه به طعنههای دوران جاهلیت اشاره کرد و بیان داشت: به پیامبر گرامی اسلام طعنه میزدند که فرزندان پسرش از دنیا رفتهاند و وی را ابتر خطاب میکردند اما سوره کوثر نازل شد و نشان داد که ارزش نزد خداوند نه به پسر داشتن که به حقیقت والا و کوثر بودن است.
وی توضیح داد که جاهلیت حتی نوه دختری را نیز به رسمیت نمیشناخت.
امام جمعه گیلانغرب در ادامه به نگاه دوم یعنی نگاه مدرن غرب اشاره کرد و گفت: در جهان مدرن از قرن هفدهم به بعد شعار تساوی زن و مرد مطرح شد اما این تساوی در عمل تبدیل به شعارهایی فریبنده شد که تفاوتهای خلقتی زن و مرد را نادیده گرفت.
وی افزود: اسلام نگاه عدالتمحور دارد و میگوید زن و مرد در مسیر کمال یکساناند اما تفاوتهای خلقتی وظایف متفاوتی ایجاد میکند که به معنای امتیاز یا تبعیض نیست.
حجتالاسلام دانیاری با تأکید بر جمله معروف المرأة ریحانه گفت: زن همچون گلی لطیف است و ورود به مشاغل سخت آن لطافت را از بین میبرد.
وی طرحهای غربی برای تساوی مطلق زن و مرد را مخرب دانست و اظهار داشت: وارد کردن زنان در مشاغل سخت مانند کامیونداری یا کارهای طاقتفرسا نهتنها آنان را آسیبپذیر میکند بلکه در نهایت قربانی اصلی این تفکر هم خود زنان هستند.
نقد آزادی غربی؛ از زنزندگیآزادی تا بیثباتی خانواده
امام جمعه گیلانغرب در بخش دیگری از خطبهها نگاه غرب به آزادی را نقد کرد و بیان داشت: غرب آزادی شغلی و علمی را شعار میدهد اما عملاً آزادی جنسی را ترویج میکند و نتیجه آن افزایش فرزندان نامشروع و فروپاشی خانواده است. وی با استناد به واقعیتهای اجتماعی اروپا و آمریکا گفت: آنچه تحت عنوان زن، زندگی، آزادی مطرح شد چیزی جز برهنگی و رهایی جنسی نبود در حالی که در کشور ما زنان در حوزههای علمی، مدیریتی، فرهنگی و اجتماعی حضور فعال دارند و آزادی مشروع برای آنان فراهم است.
حجتالاسلام دانیاری با معرفی حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها به عنوان الگوی حقیقی زن مسلمان گفت: خداوند در سوره کوثر این جایگاه را ستوده و آن حضرت در کوتاهترین عمر خود بهترین فرزند، بهترین همسر و بهترین مادر بوده است.
وی افزود: جامعه اسلامی باید از این الگو پیروی کند و نه از سبک زندگی غربی که در آن فرد حتی تا چهل سالگی به ازدواج تن نمیدهد و آرامش ندارد.
تذکر به مسئولان درباره رعایت امانت و انتخاب مدیران شایسته
در ادامه خطبه، امام جمعه گیلانغرب با اشاره به سفارش پیامبر اکرم درباره رعایت امانت در مسئولیتها بیان داشت: خدای متعال به مسئولان هشدار میدهد که اگر کسی اختیار دارد و فردی را به مسئولیت میگمارد در حالیکه فرد اصلح دیگری وجود دارد، به خدا و رسول خیانت کرده است. وی افزود که مسئولیتها امانت خون شهداست و نصب افراد بر اساس رفاقت، فامیلگرایی یا سفارش، خیانت به مردم و شهدا به شمار میرود.
حجتالاسلام دانیاری در بخش دیگری از سخنان خود ولادت امام خمینی را گرامی داشت و گفت: حضرت امام با تشکیل جمهوری اسلامی فصل تازهای در تاریخ گشود و دشمنان از همان ابتدا برای براندازی نظاماسلامی نقشه کشیدند؛ از نفوذ در دولت موقت و ترور شخصیتها گرفته تا تحمیل جنگ هشتساله و سپس آغاز جنگ نرم.
وی ادامه داد: انقلاب اسلامی با دو مؤلفه ولایت فقیه و حضور مردم ماندگار شد و امروز با سه مؤلفه ولایت فقیه، اتحاد مقدس و توان دفاعی رزمندگان اسلام در برابر جنگ ۱۲ روزه نیز پیروز و سربلند ایستاد.
گرامیداشت حماسه مطلعالفجر و قهرمانی مردم گیلانغرب
امام جمعه گیلانغرب با اشاره به برگزاری آئین بزرگداشت عملیات مطلعالفجر در بیستم آذرماه گفت: گیلانغرب سندی پرافتخار دارد که در هیچ نقطهای از کشور مشابه آن یافت نمیشود. وی تأکید کرد: این مردم حتی با بیش از ۱۵۰ بار بمباران شهر را ترک نکردند و ۷۵۰ شهید تقدیم کردند.
حجتالاسلام دانیاری ادامه داد که این قهرمانی باید برای نسل جدید تبیین و منتقل شود و همرزمان شهدا، معلمان، فرهنگیان و فرهیختگان وظیفه دارند این تاریخ پرافتخار را برای دانشآموزان و جوانان بازگو کنند تا بدانند چرا گیلانغرب دومین شهر مقاوم کشور است.
در پایان این خطبه، وی با ذکر دعا برای حل مشکل ازدواج، شغل و مسکن جوانان و شکست توطئههای دشمنان، یاد و خاطره همه شهدای ایران اسلامی بهویژه شهدای عملیات مطلعالفجر را گرامی داشت.
نظر شما