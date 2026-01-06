  1. استانها
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۳۳

تأکید امام جمعه گیلانغرب بر هم‌افزایی دستگاه‌ها

تأکید امام جمعه گیلانغرب بر هم‌افزایی دستگاه‌ها

کرمانشاه - امام جمعه گیلانغرب در دیدار با فرماندار جدید این شهرستان، بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌ها، شناسایی مشکلات اصلی و اولویت‌بندی در رفع مطالبات مردم تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت رضایی، فرماندار جدید شهرستان گیلانغرب، عصر سه شنبه در نخستین دیدار رسمی خود با حجت‌الاسلام دانیاری، امام جمعه شهرستان، دیدار و گفت‌وگو کرد.

این نشست با حضور فرمانده سپاه و جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان برگزار شد و در فضایی صمیمی، راهکارهای تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و پیگیری منسجم مسائل و مطالبات مردم مورد بررسی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام دانیاری در این دیدار، ضمن تبریک انتصاب فرماندار جدید گیلانغرب و آرزوی موفقیت برای وی، اظهار کرد: شناسایی دقیق مشکلات اصلی شهرستان و اقدام فوری برای رفع آن‌ها باید در اولویت کاری مدیریت جدید قرار گیرد.

امام جمعه گیلانغرب با تأکید بر ضرورت اجرای طرح‌های شاخص و اثرگذار در مسیر توسعه شهرستان افزود: همه مسئولان باید با روحیه خدمت‌گزاری بی‌منت و همکاری صمیمانه، در جهت رفع مشکلات مردم و پاسخگویی به مطالبات آنان گام بردارند.

وی هم‌افزایی و وحدت میان دستگاه‌های اجرایی، نظامی و انتظامی را شرط موفقیت در پیشبرد اهداف توسعه‌ای دانست و خاطرنشان کرد: هماهنگی و انسجام مدیریتی می‌تواند زمینه‌ساز حل مسائل مزمن و ارتقای رضایتمندی عمومی شود.

در ادامه این دیدار، حشمت رضایی نیز با قدردانی از رهنمودها و حمایت‌های امام جمعه گیلانغرب، بر نقش مؤثر ائمه جمعه در تقویت همدلی، انسجام اجتماعی و پیگیری مطالبات مردم تأکید کرد.

فرماندار گیلانغرب تصریح کرد: تعامل مستمر و هم‌افزایی میان همه دستگاه‌های اجرایی، نظامی و انتظامی، لازمه اصلی خدمت‌رسانی مؤثر به مردم است و مدیریت شهرستان با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود، توسعه همه‌جانبه گیلانغرب را با جدیت دنبال خواهد کرد.

رضایی افزود: هدف اصلی مجموعه فرمانداری، حرکت در مسیر پیشرفت شهرستان و پاسخگویی شفاف و مسئولانه به نیازها و مطالبات شهروندان است.

