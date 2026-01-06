به گزارش خبرنگار مهر، حشمت رضایی، فرماندار جدید شهرستان گیلانغرب، عصر سه شنبه در نخستین دیدار رسمی خود با حجتالاسلام دانیاری، امام جمعه شهرستان، دیدار و گفتوگو کرد.
این نشست با حضور فرمانده سپاه و جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان برگزار شد و در فضایی صمیمی، راهکارهای تقویت هماهنگی میان دستگاههای مختلف و پیگیری منسجم مسائل و مطالبات مردم مورد بررسی قرار گرفت.
حجتالاسلام دانیاری در این دیدار، ضمن تبریک انتصاب فرماندار جدید گیلانغرب و آرزوی موفقیت برای وی، اظهار کرد: شناسایی دقیق مشکلات اصلی شهرستان و اقدام فوری برای رفع آنها باید در اولویت کاری مدیریت جدید قرار گیرد.
امام جمعه گیلانغرب با تأکید بر ضرورت اجرای طرحهای شاخص و اثرگذار در مسیر توسعه شهرستان افزود: همه مسئولان باید با روحیه خدمتگزاری بیمنت و همکاری صمیمانه، در جهت رفع مشکلات مردم و پاسخگویی به مطالبات آنان گام بردارند.
وی همافزایی و وحدت میان دستگاههای اجرایی، نظامی و انتظامی را شرط موفقیت در پیشبرد اهداف توسعهای دانست و خاطرنشان کرد: هماهنگی و انسجام مدیریتی میتواند زمینهساز حل مسائل مزمن و ارتقای رضایتمندی عمومی شود.
در ادامه این دیدار، حشمت رضایی نیز با قدردانی از رهنمودها و حمایتهای امام جمعه گیلانغرب، بر نقش مؤثر ائمه جمعه در تقویت همدلی، انسجام اجتماعی و پیگیری مطالبات مردم تأکید کرد.
فرماندار گیلانغرب تصریح کرد: تعامل مستمر و همافزایی میان همه دستگاههای اجرایی، نظامی و انتظامی، لازمه اصلی خدمترسانی مؤثر به مردم است و مدیریت شهرستان با استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود، توسعه همهجانبه گیلانغرب را با جدیت دنبال خواهد کرد.
رضایی افزود: هدف اصلی مجموعه فرمانداری، حرکت در مسیر پیشرفت شهرستان و پاسخگویی شفاف و مسئولانه به نیازها و مطالبات شهروندان است.
