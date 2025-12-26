دانیاری: مدیریت داخلی و شفافیت راه عبور از بحران اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محسن دانیاری، امام جمعه گیلانغرب، در خطبههای نماز جمعه این هفته با تأکید بر اهمیت تقوای الهی و عمل صالح، از مردم خواست تا در زندگی شخصی و خانوادگی، شکرگزاری و رعایت تقوا را سرلوحه قرار دهند. وی با اشاره به آیات قرآن، عمل صالح را نشانه واقعی مؤمن دانست و گفت: انسانهای با تقوا در بهشت از نعمات الهی بهرهمندند و از عذاب الهی مصون هستند. این برکات نتیجه عمل و پایبندی به دستورات الهی است، نه شعار دادن.
دانیاری سپس به موضوع تربیت فرزند پرداخت و آن را در دو دوره قبل و بعد از تولد تقسیمبندی کرد و گفت: انتخاب همسر مناسب، تغذیه حلال و مراقبتهای دوران بارداری، نقش مهمی در شکلگیری شخصیت فرزند دارد. مادران باردار با رعایت تغذیه صحیح، استراحت کافی، آرامش روانی و قرائت قرآن، در تربیت فرزند موفق عمل میکنند.
امام جمعه گیلانغرب با اشاره به فضیلت دوران بارداری و اهمیت نقش مادر، این دوره را با جهاد در راه خدا مقایسه کرد و افزود: زن باردار مانند کسی است که در راه خدا مجاهدت میکند و تمام فضائل مجاهدین به او اختصاص دارد. اگر مادر از دنیا برود، مقام او مانند شهید در راه خداست.
وی ضمن یادآوری بحران پیری جمعیت در کشور، تأکید کرد: کاهش فرزندآوری و تأخیر در ازدواج، آسیبهای اجتماعی و اقتصادی جدی ایجاد میکند. تربیت فرزند به شیوه اسلامی، شیرینی و لذت زندگی خانوادگی را به همراه دارد و جامعه را سالم و مقاوم میکند.
دانیاری در بخش دیگری از خطبهها، اهل عبادت و عشق واقعی به خدا را شاخصه تقوا و سعادت انسان دانست و گفت: کسی که عاشق خدا باشد، اهل نماز، روزه و سایر عبادات است و این عشق باید در عمل نمود یابد.
امام جمعه گیلانغرب همچنین به ماههای رجب و شعبان اشاره و این ایام را فرصت طلایی برای نزدیک شدن به خدا و بهرهمندی از ضیافت الهی معرفی کرد و افزود: ایام اعتکاف بهترین وسیله برای تصفیه قلب و انس با خداست که میتواند به کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای تربیت دینی نوجوانان و جوانان کمک کند.
دانیاری با بیان اهمیت مناسبتهای ملی، به روز ۹ دی و قیام مردم در برابر فتنه ۱۳۸۸ اشاره کرد و گفت: ملت ایران با بصیرت و ایستادگی، فتنهگران داخلی و خارجی را ناکام گذاشتند و امروز نیز با پیروی از ولایت و انس با ارزشهای الهی میتوان در برابر مشکلات اقتصادی و فشارهای دشمنان مقاومت کرد.
وی در ادامه مسئولان را مورد خطاب قرار داد و بر شفافیت در اطلاعرسانی اقتصادی و جلوگیری از نشر اطلاعات نادرست تأکید کرد و با اشاره به ضرورت تبیین واقعیتهای اقتصادی کشور گفت: مشکلات اقتصادی ناشی از تحریمها نیست، بلکه بخشی از آن به ضعف مدیریت داخلی و موانع تولید بازمیگردد و مسئولان باید صادقانه با مردم سخن بگویند.
امام جمعه گیلانغرب در پایان از حضور دانشآموزان، سربازان و کارکنان پادگانهای آموزشی و تلاشهای فرماندهان و مربیان قدردانی کرد و گفت: این نیروها آینده نظام اسلامی هستند و سرمایه فرهنگی و اجتماعی شهرستان به شمار میروند.
