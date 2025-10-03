اتحاد، اطاعت از رهبری و تقویت نیروهای مسلح راه پیروزی ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محسن دانیاری، در خطبههای نماز جمعه گیلانغرب با بررسی تطبیقی توطئههای دشمنان اسلام در عصر پیامبر و زمان حاضر، به تبیین شیوههای مقابله دشمنان و راهکارهای حفظ نظام پرداخت.
حجت الاسلام دانیاری با اشاره به اینکه دشمنان در زمان پیامبر از «حذف فیزیکی»، «ترور یاران»، «تحریم اقتصادی» و «ایجاد فتنه و نفوذ» استفاده کردند، یادآور شد: آنها ابتدا خواستند پیامبر را حذف کنند؛ سپس یاران خاص را به شهادت برسانند؛ بعد تحریم و محاصره اقتصادی و سپس فتنه و کودتا.
وی گفت این سناریوها مرحلهبهمرحله اجرا شد و در نهایت «جنگ احزاب» بهراه افتاد تا امت را نابود کنند اما «پیامبر و یارانش با جهاد رسمی و ایستادگی، مقابل آنان ایستادند.
امامجمعه گیلانغرب سپس مقابله دشمنان در عصر حاضر را مشابه آنچه در گذشته رخ داد دانست و تأکید کرد: برای مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ابتدا تلاش برای حذف فیزیکی امام و سپس ترور شخصیتهای اصلی انقلاب، تحریم اقتصادی، حمایت از فتنهگران و نهایتاً تحمیل جنگ نظامی در دستور کار قرار گرفت.» او افزود این اقدامات با همراهی ابرقدرتها و متحدان منطقهای انجام شد اما «ما در مقابل جنگ سخت آنها پیروز شدیم و اکنون با جنگ نرم مواجهیم؛ جنگ نرم شامل وعدههای فریب، امتیازدهی و نفوذیهاست.
حجت الاسلام دانیاری به آیات قرآن و سیره پیامبر برای پاسخ به جنگ نرم اشاره و گفت: خداوند در آیات سوره قلم پیامبر را از فریب این دروغگویان نهی کرده و پیامبر هم به مذاکره و امتیازدهی تن نداد.
وی نسبت به برخی رویکردهای داخلی که به «برد برد» و مذاکره خوشبیناند انتقاد کرد و از تجربههای برجامی بهعنوان نمونهای که به گفته وی «نتیجهای جز زیادهخواهی طرف مقابل نداشت» یاد کرد.
وی سه عامل اصلی پیروزی در زمان پیامبر و امروز را چنین شمرد: ۱. اطاعت از رهبری الهی، ۲. حفظ اتحاد و انسجام ملی، ۳. تقویت و حمایت از نیروهای نظامی.
حجت الاسلام دانیاری افزود: اگر ما گوش به فرمان رهبری باشیم، اتحاد ملی را حفظ کنیم و از نیروهای مسلح حمایت کنیم، پیروز خواهیم بود؛ همانگونه که شهدا به ما آموختند که با ایمان و پیروی از ولایت میتوان حتی با دست خالی در برابر دشمن مسلح ایستاد.
در بخش دیگری از خطبهها، امامجمعه گیلانغرب با اشاره به هفته نیروی انتظامی، عملکرد این نیرو را رمز پایداری امنیت جامعه خواند و گفت: نیروی انتظامی حافظ امنیت پایدار است؛ وقتی امنیت نباشد نه کسبوکار هست، نه آموزش و نه آرامش.
وی ضمن تکریم زحمات کارکنان نیروی انتظامی، از «اتهامات و هجمههای برخی مدعیان حقوق بشر» علیه پلیس ایران انتقاد کرد و نمونهای از برخورد پلیس کشورهای غربی با معترضین و فعالان را مطرح نمود و پرسید: آزادی و حقوق بشر آنها کجاست؟
حجت الاسلام دانیاری همچنین به موضوع روستا و عشایر اشاره کرد و خواستار توجه بیشتر به تولید روستایی شد: هرچه به روستاها و عشایر توجه شود، سود آن برای کشور است زیرا این قشر تولیدکننده است.
وی درباره نقش دامپزشکی در سلامت غذایی مردم نیز سخن گفت و هفته دامپزشکی را تبریک گفت.
در بخش پایانی خطبهها، امامجمعه گیلانغرب دفاع و همدردی با ملت فلسطین و کاروانهای امدادی غزه را اعلام کرد و نسبت به توقیف کشتیهای حامل کمکهای بشردوستانه انتقاد نمود و این اقدام را «وحشیانه» خواند و خواستار محکومیت این رفتار شد.
حجت الاسلام دانیاری خطبههای خود را با استناد به آموزههای قرآنی و حدیثی، دعوت به تقوا، یادآوری مسئولیت فردی در برابر خدا و اشاره به شهدای نیروی انتظامی و آرزوی تعجیل در فرج امام زمان (عج) به پایان برد و از حاضران خواست تا پیامهای مطرحشده را در زندگی فردی و اجتماعی به کار بندند.
