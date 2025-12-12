امام جمعه قزوین: مطالبه عمومی مردم اجرای عادلانه احکام قضایی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسین مظفری در خطبه‌های نماز جمعه قزوین که در مسجدالنبی (ص) برگزار شد، ضمن توصیه همگان به رعایت تقوای الهی اظهار داشت: روز گذشته، ۲۰ آذرماه، سالروز شهادت آیت‌الله شهید دستغیب، سومین شهید محراب بود که در سال ۱۳۶۰ به دست عناصر منافق به شهادت رسید.

وی یادآور شد: پنجشنبه پیشِ‌رو، ۲۷ آذرماه، نیز سالروز شهادت استاد فرهیخته و عالم مجاهد، شهید آیت‌الله دکتر مفتح است که در سال ۱۳۵۸ به دست منافقین به فیض شهادت نائل آمد. همچنین روز گذشته مصادف با سالروز ولادت امام خمینی (ره) بود که امیدواریم خداوند ایشان و همه شهدای گرانقدر را با ائمه اطهار و پیامبران الهی محشور فرماید.

امام جمعه قزوین با اشاره به رحمت الهی در قالب بارش‌های اخیر در کشور و استان گفت: در این روزها شاهد نزول برکات آسمانی هستیم و از پروردگار می‌خواهیم این نعمت‌ها به اندازه نیاز مردم تداوم یابد. البته، بی‌تردید رعایت تقوای الهی توسط مؤمنان نقش مهمی در استجابت دعا دارد.

آیت‌الله مظفری با استناد به آیه ۹۶ سوره اعراف بیان کرد: خداوند می‌فرماید اگر مردم شهرها ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند، درهای برکت آسمان و زمین به روی آنان گشوده می‌شود؛ اما هنگامی که حق را تکذیب کنند، به سبب اعمالشان گرفتار عذاب خواهند شد. این وعده الهی نشان می‌دهد که ایمان و تقوا می‌تواند سرچشمه گشایش‌ها و برکات فراوان باشد.

وی در ادامه به پرونده شرکت خودرویی «طراوت نوین» اشاره کرد و گفت: هفته گذشته شاهد اجرای حکم متهم اصلی این پرونده بودیم. از مسئولان دستگاه قضائی در کشور و استان به‌دلیل اجرای این حکم که در روایات اسلامی از آن به‌عنوان اقدامی اثرگذارتر از بارش باران رحمت یاد شده، قدردانی می‌کنیم.

اجرای حکم «طراوت نوین» هیچ اختلالی در روند احقاق حقوق مردم ایجاد نخواهد کرد

نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری افزود: با وجود اجرای حکم، شاکیان پرونده نگرانی‌هایی دارند؛ نگرانی از اینکه مبادا پیگیری مطالباتشان دچار توقف شود. اما بر اساس اطلاعاتی که از مسئولان قضائی به دست ما رسیده، اجرای حکم هیچ اختلالی در روند احقاق حقوق مردم ایجاد نخواهد کرد. متهم اصلی نیز همکاری لازم را نداشته و ادامه حضور وی تأثیری در روند رسیدگی نداشت.

وی تصریح کرد: بخش عمده پیشرفت پرونده بر پایه گزارش‌های مردمی بوده و پس از این نیز همین روند ادامه می‌یابد. اموال مصادره‌شده در معرض فروش قرار گرفته تا به تدریج مطالبات شاکیان پرداخت شود. تاکنون نیز حدود چهار هزار نفر—کمتر یا بیشتر—بخشی از مطالبات خود را دریافت کرده‌اند.

آیت‌الله مظفری با اشاره به یک مطالبه عمومی اظهار داشت: مردم از قوه قضائیه انتظار دارند که در اجرای احکام، عدالت را به شکل کامل رعایت کند؛ یعنی هر کس مرتکب جرم مشابهی شده، حکم مشابهی دریافت کند و تبعیضی میان افراد وجود نداشته باشد. امیدواریم این مطالبه عمومی همواره مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود توصیه کرد: نخست آنکه متهمان دیگر این پرونده که بسیاری از آنان در زندان هستند، از سرنوشت تلخ همدست خود عبرت بگیرند و با دستگاه قضائی همکاری کنند تا از بار مجازاتشان کاسته شود. عدم همکاری تنها عذاب دنیوی و اخروی آنان را تشدید خواهد کرد.

توصیه دوم امام جمعه قزوین خطاب به کسانی بود که در پی کسب سود بیشتر، به مسیرهای بی‌ضابطه و حرام وارد می‌شوند. وی تأکید کرد: تقوا برای آن است که مسیر صحیح زندگی را انتخاب کنیم و گرفتار وسوسه ثروت‌اندوزی از راه‌های خلاف نشویم.

مردم مراقب سرمایه‌گذاری در مؤسسات و شرکت‌های فاقد اعتبار باشند

سومین توصیه آیت‌الله مظفری به عموم مردم بود. او تأکید کرد: سرمایه‌گذاری در مؤسسات و شرکت‌های فاقد اعتبار و امنیت اقتصادی سبب خسارت‌های سنگین می‌شود. با اینکه حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر در پرونده اخیر متضرر شده‌اند، باز هم عده‌ای بدون بررسی لازم به فعالیت در شرکت‌های مشابه روی می‌آورند. هرچند قوه قضائیه ورود می‌کند، اما بخشی از خسارات قابل جبران نیست.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین در ادامه با اشاره به سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و نام‌گذاری این روز به‌عنوان روز مادر و روز زن، این مناسبت را به بانوان و مادران جامعه تبریک گفت و تأکید کرد: بانوان باید قدر جایگاه رفیع زن و خصوصاً نقش بی‌بدیل مادری را بدانند و خود این شأن الهی را کوچک نشمارند.

وی خطاب به مردان نیز گفت: همه ما باید قدردان مادران و همسران خود باشیم. آنان حقی بزرگ بر گردن ما دارند و توفیق ادای کامل آن وجود ندارد. خداوند مادران رحلت‌کرده را مشمول رحمت و مغفرت خود قرار دهد.

آیت‌الله مظفری سپس با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب در جمع مداحان افزود: این دیدار در سالگرد سفر تاریخی ایشان به قزوین در ۲۵ آذر سال ۱۳۸۲ برگزار شد. رهبر انقلاب تأکید کردند که مداحی امروز در کشور ما نسبت به پیش از انقلاب رشد چشمگیری داشته و به عنصری اثرگذار در جامعه دینی بدل شده است.

وی ادامه داد: در شرایط جنگ شناختی، باید عوامل اثرگذار بر دل‌ها و ذهن‌ها را تقویت کنیم و یکی از مهم‌ترین این عوامل، مداحی است. رهبر انقلاب بر لزوم پژوهش، آسیب‌شناسی و ارتقای محتوای اشعار، سبک‌ها، نواها و رفتار مداحان تأکید کردند تا این هنر دینی بتواند تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد.

نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: مداحی یکی از پایه‌های ادبیات مقاومت است. اگر می‌خواهیم گفتمان مقاومت را حفظ و ترویج کنیم، باید ادبیات مناسب آن تولید شود و مداحان نقش مهمی در این زمینه دارند. آنان باید روح مقاومت را با زبانی شیوا و اثرگذار به مخاطبان انتقال دهند؛ مقاومتی که یعنی ایستادگی در برابر فشارهای نظامی، اقتصادی و رسانه‌ای دشمن که هدفش تسلیم و تغییر هویت دینی و فرهنگی ملت ایران است.

وی تأکید کرد: ملت ایران از آغاز انقلاب تاکنون در برابر تمامی فشارها مقاومت کرده و این مسیر تا آخرین نفس ادامه خواهد یافت. دشمنان بدانند که مردم مؤمن، انقلابی و فاطمی ایران بر ارزش‌های خود پابرجا خواهند ماند.

آیت‌الله مظفری با بیان اینکه مداحان در حماسه‌های مردم ایران نقش بسزایی داشته‌اند، افزود: امروز دشمن مفاهیم دینی و انقلابی را هدف گرفته و ما باید آرایش مناسب دفاعی در برابر این حملات داشته باشیم. به تعبیر رهبر انقلاب، هیئات باید به کانون پایبندی به ارزش‌های الهی و انقلابی تبدیل شوند.

وی در پایان گفت: رهبر معظم انقلاب با وجود مشکلات کشور اعلام کردند که ملت ایران در مسیر پیشرفت قرار دارد. ایشان از مردم ابراز رضایت کردند و فرمودند ملت ایران روزبه‌روز موجب آبروی اسلام می‌شوند. من نیز این موفقیت را به شما مردم مؤمن و انقلابی تبریک می‌گویم. رضایت اولیای الهی، رضایت خداست. شما همان قومی هستید که خداوند در آیه ۵۴ سوره مائده از آنان یاد کرده؛ قومی که خدا دوستشان دارد و آنان نیز خدا را دوست می‌دارند و در برابر مؤمنان فروتن و در برابر دشمنان استوارند.