امام جمعه ماهان: مقاومت ملی، هویت دینی ملت ایران را حفظ کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی غفوری، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر ماهان با اشاره به جایگاه زن در مناسک حج گفت: نمادهای برجسته در مسجدالحرام همچون جَحر اسماعیل، شکافته شدن دیوار کعبه برای حضرت زهرا (س)، آب زمزم و سعی صفا و مروه همگی نشان‌دهنده کرامت زن و مادر در نگاه الهی و اسلامی است.

وی افزود: این توجه ویژه در کنار کعبه، برای بانوان مسلمان کافی است تا قدر لطف و محبت خداوند را بدانند.

غفوری، با اشاره به سخنان اخیر رهبر انقلاب اسلامی گفت: انقلاب اسلامی تلاش صدساله دشمنان برای تغییر هویت دینی، تاریخی و فرهنگی ملت ایران را ناکام گذاشت و ملت ایران با ایستادگی خود در مقابل فشارهای جدید نیز سربلند بوده است.

امام جمعه ماهان به رزمایش سهند ۲۰۲۵ که از ۱۰ آذر در آذربایجان شرقی آغاز شد اشاره کرد و افزود: حضور ۱۰ کشور با نمایندگی ۴۵ درصد جمعیت جهان، ارتقای سطح فرماندهی، نمایش اقتدار ایران و ایجاد بستر همکاری‌های اقتصادی و سیاسی منطقه‌ای از مهم‌ترین ویژگی‌های این رزمایش بود.

وی با گرامیداشت ۲۷ آذر، سالروز شهادت آیت‌الله دکتر مفتح گفت: حوزه و دانشگاه دو بال علمی کشورند؛ یکی حامل ارزش‌های جامعه و دیگری پاسخ‌گو به نیازهای مردم است و تضعیف هرکدام، جامعه را ناتوان می‌کند و منظومه فکری امامین انقلاب همواره بر وحدت این دو نهاد تأکید دارد.

امام جمعه ماهان درباره مطالبه مردمی نسبت به عدم ایجاد کارخانه فرو آلیاژ در نقطه حساس این شهر اظهار کرد: در پی درخواست مردم و پیگیری مسئولان، با ورود دادستان کرمان، فعالیت کارخانه متوقف شده و هنوز اقدامی اساسی در محل انجام نشده است.

وی افزود: سرمایه‌گذار نیز برای تغییر کاربری تلاش می‌کند و مسئولان و کارشناسان باید گزینه‌ای مناسب برای جایگزینی معرفی کنند.

غفوری، تأکید کرد: هیچکس مانع مطالبه مردم نشده است، اما باید از شایعات و تشویش اذهان عمومی پرهیز کرد تا جامعه در آرامش به نتیجه برسد.

وی از همکاری مجموعه‌های مرتبط با امور اموات تشکر کرد و گفت: پس از کاهش هزینه‌ها، تشییع اموات به عصر منتقل شده که اقدامی خداپسندانه است و لازم است در دیگر مراحل نیز هزینه‌ها کاهش یابد تا خانواده‌ها تنها دغدغه غم از دست‌دادن عزیزان را داشته باشند، نه فشار مالی.