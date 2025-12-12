به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جعفرزاده در خطبههای این هفته نماز جمعه با تبیین حکمت حمایت رهبر انقلاب از دولتها اظهار کرد: حمایت رهبری از دولتها یک پیام مهم به جامعه دارد: اینکه مسیر اداره کشور تنها با همکاری، همدلی، ثبات و ذیل اصل "اتحاد مقدس" ادامه پیدا کند؛ و اگر نقدی هست (که هست) باید در یک چهارچوب مسئولیتپذیر، منطقی و اصلاحگرانه بیان شود. کشور در شرایطی بسیار حساس و تاریخی «جنگ احزاب» قرار دارد. دشمنان این کشور و مردم و انقلاب، دست به دستِ هم داده و عزم خود را جزم کردهاند تا ملت مستقل و مقتدر ایران را به زانوی تسلیم درآورند.
وی با اشاره به اعلام قرار گیری استان اردبیل جزو سه استان برتر کشور در شاخصهای اقتصادی اضافه کرد: بنده از سر درد، تعجب و انتقاد به وزیر کشور عرض میکنم که استان اردبیل بر چه اساسی رتبه سوم را حائز شده است؟ این رتبه باید در زندگی و سفره عامه مردم و اشتغال جوانان مشاهده شود. وقتی جوانی پارسال بیکار بوده امسال هم بیکار است این چه نوع ترقی و پیشرفت است؟ در ثانی سوال ما این است که چرا این عملکرد خوب اقتصادی استان، خود را در شهرستان اصلاندوز نشان نمیدهد؟ به عنوان مثال جوانانی که به بنده برای موضوع اشتغال مراجعه میکردند هنوز هم پیگیر هستند پس چرا این رتبه سوم برای این جوانهای اشتغال و ازدواج و… فراهم نکرده است؟
وی گفت: لذا انتظار ما از مسئولین محترم این است که در ارائه آمارها و بیلانهای کاری به شرایط جاری جامعه هم دقت بفرمایند چرا که وقتی آمارها با واقعیتها همخوانی ملموس نداشته باشد موجبات بی اعتمادی مردم به مسئولین میشود.
خطیب جمعه اصلاندوز ضمن تقدیر از برگزاری نماز باران توسط نماینده ولی فقیه در استان به تشریح سنتِ طلبِ باران در سیره اولیا و علما پرداخت و خاطر نشان کرد: در میان عبادات و مناسک اسلامی طلب باران (استسقاء) جایگاهی ویژه دارد؛ آئینی که فراتر از یک درخواست مادی برای نزول قطرات آسمانی، صحنهای از تجلی توکل، تضرع و بازگشت جمعی انسانها به سوی خالق یکتاست. این سنت حسنه، تنها یک نماز یا دعای ساده نیست، بلکه نمایشگاهی از معارف ناب، شیوههای صحیح ارتباط با خدا و تجلی مقام والای اولیا الهی است.
وی گفت: سیره عملی اولیا دین (ع) و نیز علمای ربانی در طول تاریخ، گنجینهای پربار از آموزهها و روشهای طلب باران را برای امت به ارمغان گذاشته است. از دعاهای پرشرافت و پرمحتوا در نهج البلاغه و صحیفه سجادیه تا توصیههای عملی و معجزهآسای ائمه اطهار (ع) در مواجهه با خشکسالی، همگی درسهایی بزرگ در شناخت ذات اقدس الهی، اهمیت توسل به اولیای خدا، نقش گناهان در بلایای طبیعی و چگونگی استجابت دعا را به نمایش میگذارند.
وی در پایان گفت: مطالعه این سیره، تنها یک گزارش تاریخی نیست؛ بلکه دریچهای به سوی فهم عمیقتر رابطه انسان با جهان هستی، مسئولیتپذیری اجتماعی در برابر مشکلات و شناخت حجتهای الهی در هر عصر است. این روایات به ما میآموزند که طلب باران، فرصتی است برای بازگشت به فطرت و تجدید عهد با پروردگار؛ فرصتی که اگر با معرفت و آگاهی همراه شود، نه تنها ابرها را به بارش وامیدارد، که دلهای خشکیده را نیز سیراب میسازد.
نظر شما