به گزارش خبرنگار مهر، میثم اکبری عصر جمعه در گفتگو با خبرنگاران از تشکیل پرونده قضائی برای متخلفان قطع غیرمجاز درختان در این منطقه خبر داد و بر عزم جدی دستگاه قضائی برای برخورد قانونی با هرگونه تعرض به منابع طبیعی و انفال تاکید کرد.

اکبری اظهار کرد: در پی انتشار تصاویری در فضای مجازی در خصوص قطع غیرمجاز چند اصله درخت در محدوده بخش بندپی شرقی، دستگاه قضائی استان ضمن پیگیری جدی، ورود فوری و قانونی به موضوع داشته است.

رئیس حوزه قضائی بندپی با اعلام اینکه شناسایی افراد خاطی در دستور کار قرار گرفته است، تاکید کرد: در این خصوص پرونده قضائی برای متخلفان تشکیل شده و در حال رسیدگی قضائی است.

اکبری همچنین از صدور دستورات لازم به اداره منابع طبیعی مبنی بر غرس درختان جنگلی در کمترین زمان ممکن خبر داد تا خسارت وارده به عرصه‌های طبیعی در اسرع وقت جبران شود.