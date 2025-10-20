اکبری: ۹ حفار غیرمجاز در ارتفاعات بندپی شرقی بابل دستگیر شدند

میثم اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ضابطین قضائی سپاه حوزه حضرت امیر (ع) به دستور مقام قضائی بخش، موفق شدند در ارتفاعات بندپی شرقی، ۹ حفار غیرمجاز را دستگیر کنند.

وی افزود: در این عملیات ویژه، دو دستگاه گنج‌یاب و ادوات حفاری کشف و دو خودرو توقیف شده است.

اکبری با تأکید بر اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی اظهار داشت: برخورد جدی و قانونی با حفاران غیرمجاز و متخلفان، در اولویت حوزه قضائی بندپی شرقی قرار دارد.

رئیس حوزه قضائی بندپی شرقی ضمن قدردانی از تلاش ضابطین قضائی و نیروهای انتظامی، از شهروندان خواست در شناسایی و گزارش هرگونه فعالیت غیرقانونی در زمینه حفاری غیرمجاز همکاری کنند.