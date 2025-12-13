برگزیدگان جشنواره داستان فلسفی مشخص شدند؛ داستان فلسفی تأثیرگذار است

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره داستان فلسفی با رویکرد اسلامی، امروز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴، با معرفی نفرات برتر و برگزاری آیین اختتامیه به کار خود پایان داد.

محمدرسول رستمی دبیر اجرایی جشنواره درباره آثار ارسالی به این جشنواره، گفت: در این دوره ۴۳۶ اثر از ۲۶۸ نویسنده به دبیرخانه ارسال شده بود که پس از سه مرحله ارزیابی و داوری، نفرات برتر در سه بخش «کودک و نوجوان»، «بزرگسال» و «ویژه» انتخاب شدند. در بخش ویژه، به نفر اول ۲۰ میلیون تومان، نفر دوم ۱۵ میلیون تومان و نفر سوم ۱۰ میلیون تومان اهدا شد. همچنین سه اثر قابل تقدیر نیز هرکدام ۳ میلیون تومان دریافت کردند.

هرگاه فلاسفه به سمت داستان رفته‌اند، موفق بوده‌اند

رستمی افزود: در بخش بزرگسال، نفر سوم و دو اثر شایسته تقدیر معرفی شدند و در بخش کودک و نوجوان نیز یک نفر به‌عنوان نفر سوم و سه اثر به‌عنوان آثار شایسته تقدیر شناخته شدند.

در ادامه سیداحمد مدقّق، نویسنده و نماینده هیئت داوران، با اشاره به مؤلفه‌های ارزیابی آثار، گفت: داوران آثاری را برگزیده‌اند که علاوه بر محتوای غنی فلسفی و حکمی، دارای روایت شکل‌گرفته نیز بوده‌اند. همان‌قدر که غنای فلسفی داستان‌ها اهمیت داشته، مؤلفه‌های فنی داستان، مانند پیرنگ نیز مورد توجه هیئت داوران بوده است.

سپس حجت‌الاسلام صداقت، دبیر علمی جشنواره نیز با بیان دلایل و ضرورت برگزاری چنین رویدادی، به متولیان آن اشاره کرد و گفت: مؤسسه پژوهشی نفحات، با بهره‌مندی از پشتیبانی علمی و حمایت اساتید برجسته فلسفه اسلامی و با همکاری مؤسسه آل‌احمد(ع)، توانست نخستین جشنوارهه داستان فلسفی با رویکرد اسلامی را برگزار کند و قصد دارد با تداوم این روند، به تقویت جریان فلسفه اسلامی در جامعه کمک کند.

در ادامه سوقندی مدیرکل ارشاد استان قم با اشاره به پیشینه فلسفی ادبیات فارسی، گفت: در ادبیات غرب نیز عقل وجود دارد اما چه عقلی؟ عقل معاش. این آمده از فرهنگ غرب است. ما نیز باید از فرهنگ خود به داستان‌هایمان سرریز کنیم. فرهنگ ما دارای حکمت است و باید این حکمت به داستان‌های ما منتقل شود.

آیت‌الله یدالله یزدان‌پناه، از اساتید برجسته فلسفه اسلامی، در این مراسم با اشاره به اهمیت داستان در نگاه فلاسفه اسلامی گفت: جالب است که هرگاه فلاسفه به سمت داستان‌نویسی رفته‌اند، توانسته‌اند مطالب خود را راحت‌تر و عمیق‌تر بیان کنند. این ویژگی داستان و اساساً هنر است که تأثیر بیشتری بر مخاطب می‌گذارد.

آیت‌الله یزدان‌پناه با ارائه پیشنهاداتی خطاب به نویسندگان کودک، تأکید کرد: این نوینسدگان در داستان‌های خود از تحمیل مفاهیم سنگین فلسفی به کودکان پرهیز کنند و در عین اجازه دادن به کودک برای تجربه کودکی، ذهن او را پرسشگر پرورش دهند.

اعلام برگزیدگان

در بخش بزرگسال احسان رحمتیان‌نجار از رفسنجان به عنوان نفر سوم اعلام شد. برای حفظ کیفیت و اعتبار علمی و فنی جشنواره در چشم‌اندازی بلندمدت، دبیرخانه علمی جشنواره، نصاب‌ها و استانداردهای لازمی را در نظر گرفته است که رتبه‌های برتر باید حائز آن شوند. از این رو در بخش‌ کودک و نوجوان، داستان‌ها موفق به کسب امتیاز کافی برای رسیدن حد نصاب‌ رتبه اول و دوم نشدند.

همچنین در این بخش محمدحسین عجم از کرج و علیرضا عسکری از تهران شایستگان تقدیر بخش بزرگسال معرفی شدند.

در بخش بخش کودک و نوجوان احمدرضا حسین‌زاده از قم به عنوان نفر سوم معرفی شد. برای حفظ کیفیت و اعتبار علمی و فنی جشنواره در چشم‌اندازی بلندمدت، دبیرخانه علمی جشنواره، نصاب‌ها و استانداردهای لازمی را در نظر گرفته است که رتبه‌های برتر باید حائز آن شوند. از این رو در بخش‌ کودک و نوجوان، داستان‌ها موفق به کسب امتیاز کافی برای رسیدن حد نصاب‌ رتبه اول و دوم نشدند.

همچنین در این بخش زهرا عامری از شاهرود، صفورا بدیعی از تهران و محمد ودایی از اصفهان به عنوان شایستگان تقدیر معرفی شدند.

در بخش ویژه عالمه ضرغامی از شاهرود به عنوان نفر اول، خانم رقیه غلامی از تهران به عنوان نفر دوم و آقای سید محمدحسین هژبری از مشهد مقدس به عنوان نفر سوم اعلام شدند.

همچنین در این بخش نجمه‌خاتون خداترس از بردسیر کرمان، فاطمه ظهیری از اراک و زهرا رسولی از هرات افغانستان به عنوان شایستگان تقدیر معرفی شدند.