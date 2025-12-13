  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۰

کشته شدن ۱۰ هزار نظامی غیراوکراینی در جنگ اوکراین

کشته شدن ۱۰ هزار نظامی غیراوکراینی در جنگ اوکراین

یک رسانه روس مدعی شد که در جنگ اوکراین با روسیه، ۱۰ هزار نظامی غیراوکراینی نیز کشته شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، واسیلی پروزوروفT افسر سابق سرویس امنیتی اوکراین، در مصاحبه با خبرگزاری تاس گفت: ارائه رقم دقیق تعداد مزدوران کشته‌شده در اوکراین دشوار است. نخست به این دلیل که این اطلاعات در اوکراین محرمانه است و همچنین به دلیل وجود شمار زیاد یگان‌های مختلفی که این مزدوران در آن اشتغال داشته اند.

وی افزود: حتی بیش از یک یگان خارجی در اوکراین وجود دارد. یک یگان خارجی وابسته به اطلاعات نظامی اوکراین و یک یگان خارجی نیروهای زمینی وجود دارد که در واحدهای مختلف، از جمله تیپ‌های مکانیزه و یگان‌های تهاجمی هوابرد، پراکنده شده‌اند. تعداد آنها زیاد است و برآورد می شود که ۱۰ هزار نفر از آنها کشته شده اند.

گزارش ها حاکی از حضور گسترده نیروهایی از کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، جمهوری های سابق اتحاد جماهیر شوروی و حتی کشورهای عربی در نیروهای مسلح اوکراین است.

پیشتر، گزارش هایی از حضور نیروهای تکفیری و داعشی در ارتش اوکراین منتشر شده بود که توسط کی‌یف تکذیب شد.

کد خبر 6687637

    • روسیه قدرتمند IR ۰۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      6 9
      پاسخ
      اکثرا نظامیان و جاسوسان انگلیسی و آلمانی و لهستانی هستن که در اکراین کشته شده اند
    • سیف عل IR ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      4 8
      پاسخ
      وقتی یک مطرب رئیس جمهوراوکراین باشد باید برای نابودی ان کشور باور کرد یک کسی که کارش دلغک بازی وخوردن انواع مشروب وموادمخده این دیگرمغزی برای گفتگو با پوتین را ندارد مردم اوکراین باید خود را نجات دهند
    • آرش IR ۰۸:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      0 1
      پاسخ
      داداش جنگ روسیه و اوکراین!!!!!!!

