کشته شدن ۱۰ هزار نظامی غیراوکراینی در جنگ اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر، واسیلی پروزوروفT افسر سابق سرویس امنیتی اوکراین، در مصاحبه با خبرگزاری تاس گفت: ارائه رقم دقیق تعداد مزدوران کشتهشده در اوکراین دشوار است. نخست به این دلیل که این اطلاعات در اوکراین محرمانه است و همچنین به دلیل وجود شمار زیاد یگانهای مختلفی که این مزدوران در آن اشتغال داشته اند.
وی افزود: حتی بیش از یک یگان خارجی در اوکراین وجود دارد. یک یگان خارجی وابسته به اطلاعات نظامی اوکراین و یک یگان خارجی نیروهای زمینی وجود دارد که در واحدهای مختلف، از جمله تیپهای مکانیزه و یگانهای تهاجمی هوابرد، پراکنده شدهاند. تعداد آنها زیاد است و برآورد می شود که ۱۰ هزار نفر از آنها کشته شده اند.
گزارش ها حاکی از حضور گسترده نیروهایی از کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، جمهوری های سابق اتحاد جماهیر شوروی و حتی کشورهای عربی در نیروهای مسلح اوکراین است.
پیشتر، گزارش هایی از حضور نیروهای تکفیری و داعشی در ارتش اوکراین منتشر شده بود که توسط کییف تکذیب شد.
