نصیری: حمایت از هنرمندان و ورزشکاران اولویت فرهنگی مسئولان شازند است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتاله نصیری، عصر جمعه در آئین افتتاح هفته فرهنگی شهرستان شازند اظهار کرد: هنر بستری مهم برای انتقال ارزشها، باورها و مفاهیم اصیل ایرانی–اسلامی است و میتواند نقش مؤثری در تقویت هویت فرهنگی جامعه ایفا کند.
وی افزود: هنر زبان اثرگذار فرهنگ است و حمایت همهجانبه از هنرمندان، فعالان فرهنگی و استعدادهای ورزشی مورد تأکید ویژه است.
سرپرست فرمانداری شازند گفت: برگزاری چنین نمایشگاههایی فرصتی ارزشمند برای دیدهشدن توان هنرمندان، معرفی ظرفیتهای فرهنگی شهرستان و ایجاد ارتباط مستقیم میان مردم و تولیدکنندگان آثار هنری است.
نصیری با اشاره به اهمیت حمایت ساختاری از فعالیتهای فرهنگی گفت: فراهمکردن فضای ارائه آثار هنرمندان و پشتیبانی از برنامههای هنری از اولویتهای فرهنگی این شهرستان است و دستگاههای مرتبط در حد توان از این فعالیتها حمایت خواهند کرد.
وی با تأکید بر نقش ورزش در ارتقای نشاط اجتماعی و امیدآفرینی در میان جوانان بیان کرد: ورزشکاران سفیران عزت، تلاش و انگیزه هستند و موفقیت آنان میتواند الگوی ارزشمندی برای نسل جوان باشد، به همین دلیل، حمایت از استعدادهای ورزشی و توسعه زیرساختهای ورزشی در دستور کار مدیریت شهرستان قرار دارد.
