زورآوند: هشدار زرد هواشناسی برای بارش و گردوغبار در کرمانشاه صادر شد

علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور هشدار سطح زرد هواشناسی برای استان کرمانشاه خبر داد و اظهار داشت: بر اساس آخرین تحلیلهای نقشههای پیشیابی، امروز شنبه با گذر موجی ناپایدار از جو منطقه، شرایط جوی استان تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
وی افزود: این سامانه در بعضی ساعات سبب وزش باد نسبتاً شدید، بارندگی و وقوع رعدوبرق در سطح استان خواهد شد و انتظار میرود شدت بارشها در نیمه شمالی استان نمود بیشتری داشته باشد.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: بارشها در برخی نقاط نیمه شمالی میتواند با رگبار تگرگ نیز همراه باشد و این موضوع احتمال بروز خسارتهای نقطهای را افزایش میدهد.
زورآوند خاطرنشان کرد: علاوه بر بارش، وزش باد نسبتاً شدید نیز از دیگر پیامدهای این سامانه خواهد بود که ممکن است بهویژه در نواحی غربی استان، سبب غبارآلود شدن هوا شود و کیفیت هوا را بهصورت مقطعی کاهش دهد.
وی درباره زمانبندی این مخاطره اظهار داشت: مخاطره بارش باران، رعدوبرق، احتمال رگبار تگرگ و وزش باد نسبتاً شدید از صبح شنبه ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ آغاز شده و تا اواخر وقت همان روز ادامه خواهد داشت.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد: منطقه اثر این سامانه کل استان خواهد بود، اما نیمه شمالی بیش از سایر مناطق تحت تأثیر بارشها قرار میگیرد.
زورآوند در بخش دیگری از سخنان خود به احتمال نفوذ گردوغبار اشاره کرد و گفت: از اواسط روز شنبه ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ احتمال نفوذ تودههای گردوغبار به استان وجود دارد که این شرایط تا صبح یکشنبه ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ ادامه خواهد یافت.
وی افزود: نواحی غربی استان بیش از سایر مناطق در معرض نفوذ گردوغبار قرار دارند و در این مناطق احتمال کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا بیشتر خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه درباره اثرات این مخاطرات بیان کرد: لغزندگی جادهها، کاهش دید افقی و کندی در تردد وسائط نقلیه از مهمترین پیامدهای این شرایط جوی خواهد بود و رانندگان باید با احتیاط مضاعف در محورهای مواصلاتی تردد کنند.
زورآوند ادامه داد: همچنین آبگرفتگی معابر عمومی بهویژه در مناطق شهری، احتمال وقوع خسارت به دلیل بارش تگرگ و برخورد صاعقه، و نیز احتمال شکستن درختان در اثر وزش باد نسبتاً شدید از دیگر مخاطرات پیشبینیشده است.
وی تصریح کرد: سازههای موقت و بلند، تابلوهای تبلیغاتی و تأسیسات مرتفع ممکن است در معرض آسیب قرار گیرند و لازم است تمهیدات پیشگیرانه در این خصوص اندیشیده شود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان با ارائه توصیههایی به شهروندان اظهار داشت: احتیاط در رانندگی و پرهیز از سفرهای غیرضرور بهویژه در ساعات اوج فعالیت سامانه مورد تأکید است.
زورآوند افزود: پاکسازی کانالها، آبراههها و خروجی دهانه پلها برای تسریع در خروج آبهای سطحی باید در دستور کار دستگاههای مسئول قرار گیرد تا از تشدید آبگرفتگی جلوگیری شود.
وی همچنین تأکید کرد: شهروندان از کوهنوردی و قرار گرفتن در مناطق مرتفع در زمان وقوع رعدوبرق خودداری کنند و مراکز صنعتی و آپارتمانهای بلند نسبت به بررسی سیستمهای برقگیر اقدام نمایند.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: بررسی استحکام سازههای موقت و بلند، اجتناب از قرار گرفتن در معرض هوای آلوده در صورت نفوذ گردوغبار و استفاده از ماسک در شرایط آلودگی هوا ضروری است و دستگاههای اجرایی نیز باید با آمادگی کامل و اطلاعرسانی بهموقع از طریق رسانههای محلی، زمینه کاهش خسارات احتمالی را فراهم کنند.
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