به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ هادیان‌پور عصر جمعه در آئین افتتاح هفته فرهنگی شهرستان شازند اظهار کرد: احیای این رویداد فرهنگی پس از یک دوره ۱۲ ساله فرصتی ارزشمند است تا هویت، تاریخ، فرهنگ و توانمندی‌های مردم این شهرستان به‌صورت گسترده در معرض دید استان و کشور قرار گیرد.

وی با اشاره به جایگاه ویژه شازند در حوزه میراث فرهنگی افزود: وجود بیش از ۱۳۵ اثر ثبت‌شده تاریخی، طبیعی، صنعتی و ناملموس، بیانگر غنای فرهنگی این شهرستان است، این گنجینه ارزشمند نیازمند معرفی، پاسداشت و بهره‌برداری صحیح برای توسعه پایدار و تقویت جایگاه فرهنگی منطقه است.

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی، برگزاری مجدد هفته فرهنگی پس از ۱۲ سال را نقطه عطفی در معرفی میراث و ظرفیت‌های فرهنگی این شهرستان دانست و تأکید کرد که این رویداد می‌تواند روح تازه‌ای به فعالیت‌های هنری و اجتماعی منطقه ببخشد.

هادیان‌پور با اشاره به سخنان رهبر انقلاب در آئین میلاد حضرت زهرا (س) بیان کرد: رهبر معظم انقلاب تأکید کردند که دشمن با صرف میلیاردها دلار و بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای و هنری جهانی، در تلاش برای تأثیرگذاری بر ذهن جوان ایرانی است، این هشدار اهمیت حضور فعال هنرمندان، فرهنگیان، دانشجویان و جوانان ما در عرصه فرهنگ را دوچندان می‌کند.

نماینده مردم شازند در مجلس ادامه داد: هفته فرهنگی شازند و استمرار فعالیت‌های هنری و اجتماعی پس از آن، بهترین بستر برای حضور و بروز استعدادهای جوان و نقش‌آفرینی هنرمندان است، این رویداد می‌تواند به معرفی دقیق‌تر فرهنگ شهرستان و تقویت هویت جمعی کمک کند.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از هفته فرهنگی شازند تاکید کرد: امید است با همراهی مردم، هنرمندان و مسئولان، این هفته به الگویی موفق و ماندگار تبدیل شود و زمینه‌ساز شکل‌گیری برنامه‌های فرهنگی گسترده‌تر در آینده باشد.