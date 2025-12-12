ربانی: هدف دشمن پاک کردن معارف اسلامی از ذهن نسل جوان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی ربانی در خطبههای نماز جمعه این هفته با تبریک سالروز ولادت حضرت فاطمهزهرا (س) و تقارن آن با سالروز تولد حضرت امام خمینی (ره)، گفت: این مناسبتها یادآور جایگاه بلند زن در مکتب اسلام و نقشآفرینی بانوان مؤمن در مسیر تعالی جامعه است.
وی افزود: در جریان انقلاب اسلامی و پس از پیروزی انقلاب حضور پرشور زنان در راهپیماییها و فعالیتهای اجتماعی یکی از پایههای استحکام انقلاب بوده است.
امامجمعه محلات با اشاره به نقش بیبدیل بانوان در دوران دفاع مقدس تصریح کرد: مادران و همسرانی که فرزندان و عزیزان خود را برای دفاع از کشور روانه جبهه کردند، با صبر و استقامت، بخش بزرگی از پشتوانه دفاع مقدس را تشکیل دادند.
حجت الاسلام ربانی ادامه داد: امروز نیز زنان ایرانی در عرصههای علمی، فرهنگی و مدیریتی سهم قابلتوجهی دارند و بخشی از پیشرفتهای کشور مرهون تلاش آنان است که در مقابل، نظامهای سلطهگر با رویکرد ابزاری به زن، جایگاه واقعی او را نادیده میگیرند؛ در حالی که در منظومه فکری اسلام، کرامت و ظرفیتهای زن مورد تأکید قرار گرفته است.
وی با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با مداحان افزود: اکنون دشمن بیش از هر زمان دیگری هویت دینی، فرهنگی و تاریخی ملت ایران را نشانه گرفته است که به همین دلیل جهاد تبیین و روشنگری در برابر جنگ رسانهای دشمن یک ضرورت قطعی است.
امامجمعه محلات با بیان اینکه یکی از محورهای اصلی هجمه دشمن، موضوع عفت و حجاب است، گفت: ابزارهای تبلیغاتی بیگانه با هزینههای گسترده تلاش میکنند ارزشهای اخلاقی را تضعیف کنند و نسل جوان را از معارف اسلامی دور سازند و در چنین شرایطی، حضور آگاهانه مردم و تقویت باورهای دینی اهمیت دوچندان دارد.
وی همچنین با گرامیداشت سالروز شهادت آیتالله دستغیب اظهار کرد: این عالم وارسته به دلیل پایبندی به انقلاب و حمایت از ولایت فقیه، هدف کینه منافقین قرار گرفت و شهادتش سندی بر ماهیت ضدملی و وابسته این گروهک است که با حمایتهای غرب و استکبار اقدامات تروریستی انجام میدهند.
ربانی با اشاره به ضرورت صرفهجویی در مصرف منابع گفت: امکانات کشور محدود است و اگر الگوی مصرف اصلاح نشود، حتی بارشهای مناسب نیز پاسخگوی نیازها نخواهد بود، پرهیز از اسراف یک وظیفه دینی و اجتماعی برای حفظ آینده کشور است.
نظر شما