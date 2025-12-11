روزنامه عبری مدعی شد: شروط السیسی برای دیدار با نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روزنامه یدیعوت آحارانوت مدعی شد که مصر شروطی را برای برگزاری نشست میان عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور این کشور با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و با حضور دونالد ترامپ در آمریکا مطرح کرده است.

در این گزارش آمده که مصر خواهان امضای توافق گازی با رژیم صهیونیستی به ارزش ۳۵ میلیارد دلار و همچنین عقب نشینی اسرائیل از منطقه فیلادلفیا (منطقه مرزی با نوار غزه) و محور نتساریم در داخل این باریکه شده است.

بر اساس این گزارش، شروط مصر باعث برانگیخته شدن خشم محافل اقتصادی و امنیتی رژیم صهیونیستی شده است.

از زمان آغاز جنگ غزه تاکنون نتانیاهو و السیسی ارتباطی با یکدیگر نداشته‌اند. در همین حال منابع عبری اعلام کردند که نتانیاهو به امضای این توافق گازی چراغ سبز نشان می‌دهد.