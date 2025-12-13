به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان ظهر شنبه در جلسه تودیع و معارفه رئیس اداره تبلیغات اسلامی زرین‌دشت گفت: تبلیغ دینی باید مردم‌پایه و در راستای ولایت فقیه باشد و با همدلی و تعامل مستمر با اقشار مختلف جامعه اثرگذار شود.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تبریک ایام منتسب به حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: حضرت زهرا (س) اساس هستی و محور جهاد فاطمی است و امروز نیز با وجود فشارها و هجمه‌های دشمن، باید همان مسیر ایستادگی و بصیرت ادامه پیدا کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به تلاش دشمنان در حوزه جنگ نرم و تبلیغاتی افزود: دشمن با ابزار تبلیغی سعی دارد هویت دینی و انقلابی ملت ایران را هدف قرار دهد، اما مردم همواره در صحنه بوده‌اند و با تبعیت از ولایت، مسیر شهدا را ادامه داده‌اند.

حجت‌الاسلام ولدان با تأکید بر جایگاه ولایت فقیه تصریح کرد: استان و کشور امروز نیازمند تجدید عهد با ولایت هستند و ندای «لبیک یا خامنه‌ای» نشان‌دهنده وفاداری و بصیرت مردم است.

وی همچنین گفت: سازمان تبلیغات اسلامی نهاد مرتبط با جایگاه رهبری است و تبلیغ دین باید مردم‌پایه و در تعامل مستمر با روحانیت، ائمه جمعه، بسیج، سپاه و سایر دستگاه‌های فرهنگی انجام شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس حضور مسئولان اجرایی شهرستان در کنار روحانیت در نماز جمعه را نشانه هم‌افزایی و وحدت دانست و افزود: با مراوده، همدلی و تقوا می‌توان در مسیر نصرت دین خدا گام‌های مؤثرتری برداشت.

لازم به ذکر است؛ در پایان مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین احسان اسدی به عنوان رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زرین‌دشت معرفی شد.