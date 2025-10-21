طرح جدید فدراسیون همگانی برای ورزش مردم؛ قدم بزن و جایزه ویژه بگیر!

به گزارش خبرنگار مهر، با شروع فصل سرما و کاهش دما حفظ فعالیت بدنی و ورزش‌های روزانه برای افراد جامعه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. سرمای هوا و شرایط جوی نامساعد می‌تواند انگیزه بسیاری از افراد را برای پیاده‌روی، ورزش‌های همگانی و فعالیت‌های فضای باز کاهش دهد ولی با برنامه‌ریزی مناسب و استفاده از فضاهای سرپوشیده و طرح‌های هوشمند امکان ادامه فعالیت‌های ورزشی در این فصل فراهم است. ورزش در زمستان نه تنها به حفظ سلامتی جسمی کمک می‌کند بلکه با ایجاد نشاط و تقویت روحیه افراد را برای مقابله با چالش‌های فصل سرد آماده می‌سازد.

علیرضا مهدوی دبیر فدراسیون ورزش‌های همگانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره فعالیت‌های فدراسیون در فصل سرما و نحوه تداوم ورزش‌های همگانی در شرایط جوی سرد و آلودگی هوا گفت: با شروع فصل سرما شرایط اقلیمی کشور باعث می‌شود که برخی از استان‌ها مثل استان‌های جنوبی فرصت مناسبی برای توسعه ورزش‌های همگانی پیدا کنند. در این مناطق مانند بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و شیراز اوج برگزاری برنامه‌های ما از این زمان آغاز می‌شود. در این استان‌ها که در ۶ ماه گرم سال بیشتر برنامه‌ها در شب برگزار می‌شد اکنون فعالیت‌ها با سرعت بیشتری در طول روز انجام می‌شود.

مهدوی افزود: در مقابل برای استان‌های شمالی، غربی و شرقی کشور که با سرمای شدید مواجه هستند تمهیدات دیگری اندیشیده‌ایم. علاوه بر برگزاری رویدادهای میدانی، ایستگاه‌ها و فضاهای ورزشی که در تابستان در بوستان‌ها و فضاهای باز فعال بودند اکنون با هماهنگی اداره‌کل ورزش و جوانان و شهرداری‌ها به سالن‌ها و مجموعه‌های ورزشی سرپوشیده منتقل شده‌اند تا مردم بتوانند فعالیت‌های صبحگاهی و عصرگاهی خود را در محیط‌های ایمن‌تر ادامه دهند.

وی ادامه داد: در کنار این اقدامات انجمن ورزش طبیعت نیز برنامه‌ها و طرح‌های متنوعی پیرامون توسعه ورزش‌های زمستانی در دست اجرا دارد. از جمله این برنامه‌ها می‌توان به جشنواره‌های برف‌بازی، ساخت آدم‌برفی و آئین‌های محلی نظیر «درخت‌تکانی» در غرب کشور اشاره کرد که ضمن ایجاد شور و نشاط بهانه‌ای برای تحرک بدنی و بهره‌مندی از زیبایی‌های فصل سرماست.

دبیر فدراسیون ورزش‌های همگانی تأکید کرد: از نظر علمی در شرایط آلودگی هوا نباید فعالیت بدنی انجام داد؛ چه در محیط باز و چه در فضای بسته؛ با این حال فدراسیون متناسب با اقلیم هر منطقه برنامه‌های ویژه‌ای دارد تا فعالیت بدنی مردم در ایام سرد سال متوقف نشود.

وی درباره برنامه‌های دیجیتال فدراسیون گفت: اپلیکیشن «گامیران» و طرح «چهار به‌علاوه جمعه» از جمله برنامه‌های فعال ما در زمستان است. در این طرح افراد باید طی چهار روز هفته روزانه بیش از ۷ هزار گام بردارند و در روز جمعه نیز همین میزان فعالیت را تکرار کنند. برای شرکت‌کنندگان نیز جوایز جذابی مانند دوچرخه و جوایز نقدی در نظر گرفته‌ایم. افراد می‌توانند این فعالیت‌ها را حتی در خانه یا سالن‌ها انجام دهند تا انگیزه حفظ تحرک و نشاط بدنی در جامعه تقویت شود.

مهدوی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره طرح «ماوا» اظهار کرد: در این طرح تمام ایستگاه‌های ورزش روزانه ما اعم از ورزش صبحگاهی یا عصرگاهی در سامانه فدراسیون ثبت می‌شوند. این ایستگاه‌ها توسط هیئت‌های استانی تأیید شده و سپس در سامانه GPS به‌صورت نقشه‌محور نمایش داده می‌شوند تا موقعیت، ساعت فعالیت مربیان و نوع برنامه‌ها مشخص باشد.

وی افزود: در این سامانه یک ربات هوش مصنوعی نیز فعال است که شهروندان می‌توانند از آن برای یافتن نزدیک‌ترین ایستگاه استفاده کنند. برای مثال اگر فردی در سعادت‌آباد زندگی می‌کند ربات به او اطلاع می‌دهد که نزدیک‌ترین ایستگاه در پارک پرواز قرار دارد و اطلاعات مربی و زمان فعالیت را در اختیارش می‌گذارد. به این ترتیب یک بانک اطلاعاتی جامع از ورزشکاران، مربیان و برنامه‌ها ایجاد می‌شود که هم به شایسته‌سالاری کمک می‌کند و هم امکان پایش بهتر فعالیت‌ها را فراهم می‌سازد.

دبیر فدراسیون ورزش‌های همگانی در پایان گفت: هدف فدراسیون ورزش‌های همگانی این است که با ایجاد زیرساخت‌های هوشمند و برنامه‌های متنوع در تمام فصول سال امکان فعالیت بدنی برای همه شهروندان در هر شرایطی فراهم شود تا مردم بتوانند با نشاط و سلامت زندگی کنند.