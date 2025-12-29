به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی به ریاست حسین سیمایی وزیر علوم برگزار شد. یکی از نامزدهای پست ریاست با حضور وزیر علوم اتهاماتی را مطرح کرد.
رسول خدادادی، یکی از کاندیداها در صحبتهای خود در مجمع اتهاماتی را در خصوص مهندسی انتخابات، ناتوانی در اعزام تیم به یونیورسیاد و تعطیلی لیگ و پول پاشی قبل از انتخابات را مطرح کرد.
همچنین با وجود اینکه پیش از آغاز سخنرانی کاندیداها اعلام شد که هر کاندیدایی که قصد انصراف دارد باید قبل از سخنرانی انصراف خود را اعلام کند امیر رشید لمیری به ارائه برنامه خود پرداخت و در پایان به نفع علی دوست و نوری کناره گیری کرد.
مهدی گودرزی با اشاره به اینکه در جریان برگزاری انتخابات چیزی اتفاق افتاد که از پیش برد فعالیتها، منصرف شدم، بیان کرد: متأسفانه دوستان به این نتیجه رسیدند که آئین نامه برگزاری انتخابات ندارند و پس از ثبت نام، این فرایند را شروع کردند.
وی گفت: خروجی فرایند آئین نامهای شد که در اختیار مجمع قرار گرفت و تحت عنوان مصوبه مجمع، بار قانونی گرفت؛ این آئین نامه برای هیئت رئیسه لازم الاجراست اما متأسفانه اتفاقی رخ داد که لازم است پیگیری شود و به همین خاطر بنده از حضور در انتخابات انصراف نمیدهم و پیگیر اجرای قانون خواهم بود چرا که دیدم روند برگزاری انتخابات، قانونی نیست.
برای این انتخابات ۱۰ نامزد (مصطفی افشاری، محمد رسول خدادادی، امیر رشیدلمیر، مهدی طالبپور، ابراهیم علیدوست قهفرخی، رضا فرضیزاده، رضا قاسمنژاد، مهدی گودرزی، رضا نوری و جمشید همتی) تأیید صلاحیت شدند.
