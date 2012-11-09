احداث تله کابین در کرج فرصتی مناسب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد جواد حسینی با ذکر این مطلب، افزود: اجرای این طرح ضمن افزایش جذب سرمایه های بخش خصوصی نقش بسیار مهی در ارتقاء سهم سرانه های گردشگری و تفریحی دارد ضمن آنکه اجرای این نوع طرح ها موجب می شود شهر به لحاظ دارا بودن آیتم های کیفی رشد یابد.



وی با اشاره به نقش اجرای طرح های عمرانی در رشد و توسعه یافتگی شهر اظهارداشت: اجرای طرح هایی با محوریت جذب گردشگر و افزایش سرانه های تفریحی می تواند موجب توسعه یافتگی منطقه شود.

حسینی با اشاره به قرارداد احداث تله کابین کرج با سرمایه گذاری بخش خصوصی با بیان اینکه، این مهم پس از اخذ مجوز از شواری اسلامی شهرکرج منعقد می شود، عنوان کرد:مراحل احداث این تله کابین که در ازمحل متروی فردیس آغاز می شود و پس از گذر از تا تپه های مراد آب در نهایت به ارتفاعات بیجی در عظیمیه می رسد، به محض اخذ مجوزهای لازم و عبور از مراحل اداری و قانونی کلید می خورد.

مدیر مشارکتها و سرمایه گذاری شهرداری کرج در خصوص میزان برآورد مالی پیش بینی شده برای اجرای این طرح تفریحی اظهارداشت: میزان اعتبار پیش بینی شده برای اجرای این طرح بین هزار تا یکهزار و 500 میلیارد تومان است.

حسینی در تشریح مولفه های پیش بینی شده برای پروژه تله کابین کرج، ذکر کرد: ساماندهی بافتهای فرسوده تپه مرادآب و ایجاد شهربازی در این منطقه از جمله برنامه هایی است که طی اجرای این طرح محقق می شود.



معاون فنی وشهرسازی منطقه 2 شهرداری کرج منصوب شد

طی آیینی با حضور شهردار منطقه 2 و مسئولان شهرسازی شهرداری کرج، کریم پور به عنوان معاون فنی وشهرسازی این منطقه انتخاب شد.

بنابراین گزارش، پیش از این قریشی در سمت معاون فنی و شهرسازی ایفای نقش می کرده است.



مراسم تودیع قریشی، معاون فنی و شهرسازی منطقه 2 شهرداری کرج باحضورمهندس ناصرخاکی سرپرست منطقه، احمدی پرگو، شمس، دودانگه، معاونین ومسئولین منطقه 2 برگزارشد.



انتصابات جدید در منطقه 11 کرج

طی آیینی رئیس اداره عمران منطقه 11 شهرداری کرج منصوب شد. دراین انتصاب، جعفر قاضی وکیلی به عنوان مدیر اداره عمران منطقه 11 شهرداری کرج منصوب شد.



بنابراین گزارش، پیش از این، امیر حسین منشی باشی به عنوان رئیس اداره عمران مشغول به فعالیت بوده است.

پایان تملک اراضی واقع در مسیر اجرای پروژه های عمرانی بلوار ماهان

مدیر املاک و مستغلات شهرداری کرج از پایان یافتن پروسه تملک اراضی واقع در مسیر اجرای پروژه های عمرانی بلوار ماهان غربی، بلوار آزادی تا پایان سال جاری خبرداد.

ایوانی با اعلام این خبر با اشاره به تلاش ای صورت گرفته در خصوص اجرای پروژه های عمرانی واقع در مسیر بلوار غربی ماهان، افزود: به منظور تحقق این مهم اقدامات مطلوب و قابل توجهی از سوی مسئولین ذیربط صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه، جهت اجرای طرح های عمرانی نیاز به بازگشایی ادامه بلوار 45 متری بوده است، بیان کرد: بر این اساس و با توجه به اهمیت اجرای پروژه های عمرانی در مسیر بلوار ماهان غربی و بلوار آزادی حصارک بالا، انجام تملک اراضی واقع در مسیر طرح د ردستور کار این مدیریت قرار گرفت.

اراضی آزاد سازی شده تپه مراد آب بازدید شد

رئیس شورای اسلامی شهر کرج از اراضی آزاد سازی شده توسط مدیریت طرح ساماندهی در تپه مرادآب بازدید کرد.



محمود دادگو در این بازدید به فعالیت های صورت گرفته در قالب اجرای طرح ساماندهی اشاره کرد و افزود: این فعالیت در راستای کمک به مدیریت شهری و با تملک و آزاد سازی اراضی تپه مرادآب صورت گرفته است.



این مسئول با اشاره به مطلب فوق، مطالعه جامع تپه مراد آب را با توجه به وضعیت استراتژیکی این محدوده، ضروری دانست و بر استفاده از فرصت های متناسب با این مهم جهت ارائه خدمات بهتر به شهروندان به خصوص اهالی اسلام آباد تاکید کرد.



معاون فرهنگی شهرداری کرج از سامانه 137 بازدید کرد

مصطفی رضاحسینی، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج با حضور در محل سامانه 137، از نزدیک در جریان روند رسیدگی به مشکلات شهروندان از طریق این سامانه قرار گرفت.

وی در این بازدید با اشاره به اینکه از اولویتهای شهرداری کرج، رسیدگی ویژه به مشکلات شهروندان و تکریم ارباب رجوع است، گفت: این سامانه نیز با هدف افزایش ارائه خدمات به شهروندان در مدیریت شهری راه اندازی شد.

این مسئول در ادامه با حضور در بخشهای مختلف

295 واحد صنفی در مناطق 12 گانه کرج پلمپ شد

مدیر کنترل و نظارت شهرداری کرج از پلمپ 295 واحد صنفی در مناطق 12 گانه شهرداری طی شش ماهه نخست سال جاری خبر داد.

حشمت الله عزیزی با ارائه گزارش عملکرد این مدیریت طی شش ماهه نخست سال جاری اظهار داشت: افزایش وصول دیون و مطالبات شهرداری از مردم با اقدام در پرونده های عوارض صنفی ارسالی از مناطق و به تبع آن افزایش وصول مبالغ عوارض همچنین جریمه های واحدهای صنفی به نفع شهرداری کرج از جمله عملکرد این مدیریت است.



وی افزود: در این زمینه مبلغی بیش از 44 میلیارد ریال توسط واحدهای فنی و اجرائیات طی شش ماهه نخست سال جاری وصول شده است.





