به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری بررسی عملکرد و برنامه‌های آتی شبکه آزمایشگاهی کشور، هم‌زمان با برگزاری نخستین دوره جایزه شبکه آزمایشگاهی، با حضور حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور برگزار شد.

در این نشست، عملکرد یک‌ساله شبکه و مسیرهای پیش‌روی توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی کشور تشریح شد.

در این نشست امیر یونسیان مدیر شبکه آزمایشگاهی کشور با اشاره به رویکرد کلان این مجموعه، توسعه خدمات را مبتنی بر «تسهیل‌گری هوشمند» و بدون ورود به تصدی‌گری مستقیم عنوان کرد و گفت: تمرکز شبکه آزمایشگاهی بر ایجاد حکمرانی نرم در حوزه زیرساخت‌های آزمایشگاهی، زمینه‌ساز استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود در کشور شده است.

به گفته وی، باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی اکنون بیش از ۱۸۵ هزار عضو فعال حقیقی و حقوقی را تحت پوشش دارد و نزدیک به ۳۸ هزار تجهیز آزمایشگاهی با فناوری‌های پیشرفته و میان‌رده در سامانه این شبکه ثبت شده است؛ ظرفیتی که پاسخگوی بخش قابل توجهی از نیازهای پژوهشی، دانشگاهی و صنعتی کشور است.

مدیر شبکه آزمایشگاهی کشور در تشریح خدمات ارائه‌شده، اعطای گرنت‌های پژوهشی به دانشجویان، اعضای هیئت علمی و شرکت‌های دانش‌بنیان را تنها بخشی از این حمایت‌ها دانست و افزود: ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی، استانداردسازی مراکز، توانمندسازی نیروی انسانی و حمایت از تعمیر و نگهداری تجهیزات، از دیگر محورهای اصلی فعالیت شبکه به شمار می‌رود.

وی با اشاره به گسترش تعاملات بین‌المللی، از نقش‌آفرینی شبکه آزمایشگاهی ایران در همکاری‌های فناورانه میان کشورهای عضو بریکس خبر داد و گفت: شبکه آزمایشگاهی کشور به‌عنوان نقطه کانونی معاونت علمی در حوزه زیرساخت‌های آزمایشگاهی معرفی شده و تجربه‌های ایران در این زمینه به اعضای این پیمان ارائه شده است؛ اقدامی که می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری یک شبکه آزمایشگاهی مشترک منطقه‌ای باشد.

مدیر شبکه آزمایشگاهی کشور بیان کرد: بر اساس آمارهای ارائه‌شده، دامنه فعالیت شبکه آزمایشگاهی هم‌اکنون ۱۸۲ شهر در سراسر کشور را دربر می‌گیرد. تعداد خدمات ثبت‌شده در این شبکه که در سال ۱۴۰۲ حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار مورد بوده، در سال جاری با رشد قابل توجهی به ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار خدمت افزایش یافته است.

وی در پایان با اشاره به حمایت‌های مالی انجام‌شده اعلام کرد: تا ۲۰ آذرماه امسال، بیش از ۵۲ میلیارد تومان گرنت پژوهشی به اعضای باشگاه مشتریان تخصیص یافته و در حوزه تعمیر، نگهداری و ارتقای تجهیزات آزمایشگاهی نیز بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان حمایت مالی به آزمایشگاه‌های عضو شبکه پرداخت شده است.