به گزارش خبرنگار مهر، حسین روزبه، رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی، در جریان بازدید آقای «تاگسه چافو دولو»، رئیس مجلس نمایندگان اتیوپی، از خانه فناوری و نوآوری ایران، بر آمادگی کامل جمهوری اسلامی برای توسعه همکاری‌های فناورانه با کشورهای آفریقایی، به‌ویژه اتیوپی، تأکید کرد.

رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی با اشاره به اینکه بومی‌سازی و اتکا به فناوری همواره یکی از اولویت‌های اصلی جمهوری اسلامی بوده است، عنوان کرد: عالی‌رتبه‌ترین مقامات کشور نیز همواره بر تسلط و اتکا به فناوری تأکید داشته‌اند. در سال‌های قبل، فناوری ابزاری برای سلطه بر دیگران، از جمله ما، بود. ما توانستیم این واقعیت را تغییر دهیم و فناوری‌های بومی خودمان را تولید کنیم.

وی افزود: دفاع از تمامیت ارضی ایران با فناوری بومی‌شده توسط جوانانش، یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای جمهوری اسلامی در مسیر توسعه فناوری بود.

آفریقا شریکی پایدار و دوستی ماندگار برای ایران

روزبه با بیان این‌که در نگاه رهبران انقلاب اسلامی، کشورهای آفریقایی به عنوان شریکی پایدار، همراه و دوستی ماندگار شناخته می‌شوند، اظهار داشت: سرزمین‌های آفریقایی سرشار از سرمایه‌های مادی، معنوی، استعدادها و سرمایه‌های انسانی ارزشمند هستند که سال‌ها تحت سلطه استعمار بوده‌اند. ما آمادگی داریم برای تبدیل "فناوری برای سلطه" به "فناوری برای رفاه"، همکاری‌های گسترده‌ای را با کشورهای دوست آفریقایی انجام دهیم.

وی تأکید کرد: فناوری بهانه خوبی برای همکاری‌های علمی، ایجاد صلح، امنیت و دوستی بین کشورها است.

تسهیل همکاری‌های فناورانه ایران و اتیوپی

رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی تصریح کرد: «بیش از ۱۰ هزار شرکت دانش‌بنیان که ۱۲۰۰ شرکت از میان آن‌ها دارای توانمندی صادراتی هستند، در زیست‌بوم علم و فناوری کشور آماده توسعه همکاری‌ها و انتقال تجربیات خود به کشورهای آفریقایی، به‌ویژه اتیوپی، هستند.

وی با اشاره به این‌که معاونت علمی مسئولیت کمیسیون همکاری‌های اقتصادی ایران و اتیوپی را بر عهده دارد، خاطرنشان کرد: در زیست‌بوم دانش‌بنیان ما هیچ مانعی برای همکاری با اتیوپی وجود ندارد و آمادگی کامل داریم تا طیف گسترده‌ای از همکاری‌ها، از سیاست‌گذاری علم و فناوری و انتقال دانش گرفته تا تولید محصولات مشترک و آموزش را با طرف اتیوپیایی آغاز کنیم.