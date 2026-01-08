تظاهرات مردم آمریکا علیه پلیس مهاجرت این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای محلی «ای‌بی‌سی دیترویت»، مردم این منطقه با تجمع در مقابل دفتر اداره مهاجرت و گمرک شهر، به قتل یک زن مهاجر توسط مأمور این اداره اعتراض کردند.

تظاهرکنندگان با راهپیمایی در خیابان میشیگان، تیراندازی به مردم توسط مأموران اداره مهاجرت را محکوم کرده و خواستار خروج نیروهای اداره مهاجرت از این ایالت شدند.

«گری پیترز» سناتور دموکرات میشیگان، تیراندازی به یک زن توسط مأمور اداره مهاجرت را «وحشتناک و قابل اجتناب» خواند و گفت: بیانیه‌های وزارت امنیت داخلی درباره این حادثه با دروغ همراه است. وقتی دولت بتواند به هر کسی بگوید تروریست، جان همه آمریکایی‌ها در معرض خطر خواهد بود.

در جریان یک عملیات گسترده مقابله با مهاجرت، یک راننده خودرو روز چهارشنبه در شهر مینیاپولیس آمریکا بر اثر شلیک گلوله از سوی یکی از مأموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا جان خود را از دست داد.

این حادثه، بنا بر گزارش رسانه‌های آمریکایی، موجی از انتقادها و جدل‌های شدید را درباره استفاده افسارگسیخته از قوه قهریه از سوی پلیس آمریکا برانگیخته است.

مقامات دولت فدرال آمریکا اعلام کردند که تیراندازی با انگیزه دفاع از خود صورت گرفته است، اما شهردار مینیاپولیس این حادثه را «غیرضروری» خواند و آن را نشانه‌ای از تغییر خطرناک شیوه‌های اقدام مأموران اداره مهاجرت دانست.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با حمایت تمام قد از کشتار مهاجران، اقدام پلیس اداره مهاجرت این کشور را دفاع از خود اعلام کرد.

این اقدام پلیس مهاجرت آمریکا در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس نظرسنجی رسانه‌های آمریکایی بیش از نیمی از مردم این کشور برنامه ترامپ را برای اخراج مهاجران تأیید نمی‌کنند.