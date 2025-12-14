  1. جامعه
  2. شهری
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۸:۱۹

حریق سینمای قدیمی ایران در خیابان لاله زار+ فیلم

حریق سینمای قدیمی ایران در خیابان لاله زار+ فیلم

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران از حریق یک سینمای متروکه قدیمی در خیابان لاله‌زار خبر داد.

جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: ساعت ۶:۵۶ امروز صبح وقوع حریق به آدرس خیابان لاله زار نرسیده به جمهوری به نیروهای آتش نشانی اطلاع داده شد.

وی با اشاره به وقوع حریق در یک سینمای متروکه دو طبقه قدیمی افزود: در اسرع وقت نیروهای ۵ ایستگاه آتش نشانی هماره با نردبان هیدرولیکی و خودروی تنفسی به محل اعزام شدند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران با اشاره به اینک مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران نیز در محل حادثه حضور دارد، ادامه داد: محل کاملاً شعله ور شده بود و نیروهای آتش نشانی در حال اطفای حریق هستند. همچنین عملیات شعله زنی صورت گرفته و محل حادثه تحت کنترل است.

ملکی با اشاره به اینکه حریق به انبارهای مجاور سینما هم سرایت کرده است، گفت: خوشبختانه این حادثه تاکنون مورد مصدومیت و تلفات جانی نداشته است.

کد خبر 6688260
فائزه نجارزادگان

    نظرات

    IR ۱۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      4 0
      بسیاری از این حریق ها عمدی است می خواهند سینمای قدیمی را تخریب و تبدیل به پاساژ کنند.
    IR ۱۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      1 0
      در محل ما هم یک خانه قدیمی بود مشکل میراث داشت به صورت تدریجی و با آتش سوزی های کوچک طی دو سال به آن آسیب زدند بعد مجوز ساخت و ساز گرفتند. در دوره جدید شهرداری خیلی راحت و پول مجوز ها فروخته می شود.
    IR ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      1 0
      به نظر حریق به شکلی عمدی بوده تا عده ای اقدام به پاساز سازی در ان محل کنند از این نوع حریق ها داعم در بازار تهران رخ میدهد

