حریق سینمای قدیمی ایران در خیابان لاله زار+ فیلم

جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: ساعت ۶:۵۶ امروز صبح وقوع حریق به آدرس خیابان لاله زار نرسیده به جمهوری به نیروهای آتش نشانی اطلاع داده شد.

وی با اشاره به وقوع حریق در یک سینمای متروکه دو طبقه قدیمی افزود: در اسرع وقت نیروهای ۵ ایستگاه آتش نشانی هماره با نردبان هیدرولیکی و خودروی تنفسی به محل اعزام شدند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران با اشاره به اینک مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران نیز در محل حادثه حضور دارد، ادامه داد: محل کاملاً شعله ور شده بود و نیروهای آتش نشانی در حال اطفای حریق هستند. همچنین عملیات شعله زنی صورت گرفته و محل حادثه تحت کنترل است.

ملکی با اشاره به اینکه حریق به انبارهای مجاور سینما هم سرایت کرده است، گفت: خوشبختانه این حادثه تاکنون مورد مصدومیت و تلفات جانی نداشته است.