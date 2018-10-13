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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۳۲

«حریق» در ایرانشهر

«حریق» در ایرانشهر

افروز فروزند نمایش «حریق» را با شیوه کارگاهی و تجربی آبان ماه سال جاری در تماشاخانه ایرانشهر اجرا می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «حریق» جدیدترین تجربه افروز فروزند در مقام نویسنده و کارگردان است که برخلاف اجراهای گذشته در فضای کارگاهی و بر اساس تمرین های ۶ ماهه شکل گرفته است و از چهار آبان ماه سال جاری در سالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر به صحنه می‌رود.

در خلاصه این نمایش آمده است: ۳۰ دقیقه قبل از بازی ایران _ پرتقال...

عوامل این نمایش عبارتند از بازیگران: حمیدرضا فلاحی، محمدعلی حسینعلی پور، مریم باقری، پژمان عبدی، میثاق زارع، تایماز رضوانی، پژند سلیمانی، بهادر باستان حق، فاطیما بهارمست، علیرضا زارع پرست، فرهاد رشیدی، حامد فعال، الهه فرازمند، اروین گالستیان، تنی آواکیان، زهرا آقاپور، مهتاب شیروانی، حمیدرضا جدیدی. طراح صحنه: منوچهر شجاع،  دستیار کارگردان و برنامه ریز: پژمان عبدی، مدیر تولید: سعید زارع، منشی صحنه: پگاه محمودوند، مدیر صحنه: حمیدرضا جدیدی، ساخت تیزر: رهام عباسپور، عکاس: مصطفی قاهری، امور رسانه: غزل نهانی.

کد مطلب 4428744
آروین موذن زاده

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