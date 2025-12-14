  1. استانها
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۱۶

مراسم بزرگداشت شهدای انقلاب اسلامی کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه - مراسم بزرگداشت شهدای انقلاب اسلامی کرمانشاه، یادبود شهیدان علی انصاری و صادق صابون‌پز، یکشنبه ۲۳ آذرماه در حیدریه امیرالمؤمنین(ع) کرمانشاه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت شهدای انقلاب اسلامی کرمانشاه، یادبود شهیدان والامقام علی انصاری و صادق صابون‌پز، روز یکشنبه ۲۳ آذرماه از نماز مغرب برگزار خواهد شد.

این مراسم با سخنرانی حاج صادق اشک تلخ و با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا و علاقه‌مندان به فرهنگ ایثار و شهادت در حیدریه امیرالمؤمنین (ع) کرمانشاه برگزار می‌شود.

این مراسم با هدف پاسداشت مقام شامخ شهدای انقلاب اسلامی و ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی تدارک دیده شده است.

شهید صادق صابون پز، اولین شهید انقلاب اسلامی کرمانشاه است. وی در تظاهرات علیه رژیم پهلوی به شهادت رسید.

