به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت شهدای انقلاب اسلامی کرمانشاه، یادبود شهیدان والامقام علی انصاری و صادق صابون‌پز، روز یکشنبه ۲۳ آذرماه از نماز مغرب برگزار خواهد شد.

این مراسم با سخنرانی حاج صادق اشک تلخ و با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا و علاقه‌مندان به فرهنگ ایثار و شهادت در حیدریه امیرالمؤمنین (ع) کرمانشاه برگزار می‌شود.

این مراسم با هدف پاسداشت مقام شامخ شهدای انقلاب اسلامی و ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی تدارک دیده شده است.

شهید صادق صابون پز، اولین شهید انقلاب اسلامی کرمانشاه است. وی در تظاهرات علیه رژیم پهلوی به شهادت رسید.