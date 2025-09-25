تداوم راه شهیدان، رمز عزت ایران

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته دفاع مقدس، مراسم معنوی غبارروبی و عطرافشانی گلزار مطهر شهدای کرمانشاه بعد از ظهر پنجشنبه با حضور منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، جمعی از مسئولان لشکری و کشوری، خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران برگزار شد. این آئین یادآور رشادتها و جانفشانیهای رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس و دیگر میدانهای مقاومت بود.
استاندار کرمانشاه در حاشیه این مراسم با گرامیداشت نام و یاد شهدای والامقام گفت: ملت ایران هیچگاه آغازگر جنگ نبوده و نیست، اما در برابر متجاوزان با ایمان، شجاعت و پیوندی عمیق با فرهنگ عاشورا و آموزههای قرآن به دفاعی مقدس برخاست.
حبیبی با اشاره به ضرورت زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت افزود: این فرهنگ والاترین گنجینه معنوی جامعه ماست و همه وظیفه داریم آن را پاس بداریم و نسلهای آینده را با ارزشهای شهیدان آشنا کنیم.
وی سه پیام اساسی فرهنگ ایثار و شهادت را برشمرد و خاطرنشان کرد: نخستین پیام، تبعیت از ولایت فقیه است؛ رهبر معظم انقلاب در برهههای حساس با تدبیر و بصیرت، کشور را از چالشها عبور داده و امروز چراغ راه ملت هستند. دومین پیام، خدمت بیمنت به مردم است، چراکه انقلاب اسلامی متعلق به مردم بوده و مسئولان باید خدمتگزاری به آنان را رسالت اصلی خود بدانند. سومین پیام، تداوم راه شهیدان است؛ آرمانهای آنان باید در مسیر حرکت جامعه چراغ هدایت باشد.
حبیبی با یادآوری تجربه دفاع مقدس گفت: در روزهای آغاز جنگ تحمیلی، دشمنان گمان میکردند ایران ظرف ۲۴ ساعت تسلیم خواهد شد، اما ایستادگی ملت این نقشهها را برهم زد. امروز نیز تجربه مقاومت نشان میدهد که جمهوری اسلامی مقتدرتر از گذشته است و نمونه آن شکست اخیر رژیم صهیونیستی در برابر مقاومت اسلامی است که در نهایت به آتشبس تن داد.
استاندار کرمانشاه در پایان تأکید کرد: در کنار مزار شهیدان، یک بار دیگر پیمان میبندیم که پایبند به آرمانهای آنان، مطیع رهبری و خدمتگزار صادق مردم باشیم و راهی را ادامه دهیم که شهیدان با خون خود روشن کردند.
