مراسم سالگرد شهادت شهید مدافع حرم حاج اکبر نظری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم سالگرد شهادت شهید مدافع حرم حاج اکبر نظری و گرامیداشت شهید مدافع وطن محمدمعین نظری عصر پنجشنبه با حضور پرشور خانواده‌های معظم شهدا، همرزمان شهدا و اقشار مختلف مردم شهیدپرور کرمانشاه در گلزار شهدای این شهر برگزار شد.

این مراسم معنوی در فضایی آکنده از عطر ایثار و شهادت و با حضور جمعی از مردم ولایتمدار کرمانشاه برگزار شد. خانواده‌های معظم شهدا با حضور در کنار مزار این دو شهید والامقام یاد و خاطره آنان را گرامی داشتند و بر ادامه راه شهدای مدافع حرم و مدافعان وطن تأکید کردند.

در این مراسم همرزمان شهدا نیز با روایت خاطراتی از رشادت‌ها و دلاوری‌های شهید حاج اکبر نظری در جبهه مقاومت و همچنین از مجاهدت‌ها و غیرت شهید محمدمعین نظری در پاسداری از میهن اسلامی، یاد آنان را زنده نگه داشتند.

حضور پرشور مردم شهیدپرور کرمانشاه در این آئین بار دیگر نشان داد که فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل‌های مختلف این دیار زنده است و نام و راه شهیدان همچنان چراغ هدایت جامعه خواهد بود.

این مراسم با قرائت فاتحه، ذکر مصیبت و نوای مداحان اهل‌بیت (ع) همراه بود و شرکت‌کنندگان با آرمان‌های انقلاب اسلامی، شهدا و ولایت تجدید میثاق کردند.