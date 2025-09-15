  1. استانها
مرزداران صادق کرمانشاه در جنگ ۱۲ روزه اقتدار ایران را به جهان ثابت کرد

کرمانشاه - جانشین فرماندهی سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) کرمانشاه گفت: جوانان این استان در جنگ ۱۲ روزه با ایثار و ایستادگی، صداقت و وفاداری مرزداران کرمانشاه را به اثبات رساندند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مسعود قنبری ظهر دوشنبه در نشست خبری اکران مجموعه مستندهای «شهدای اقتدار دفاع مقدس» که در جمع اصحاب رسانه برگزار شد، اظهار داشت: رسالت رسانه‌ها بسیار سنگین است و نقش تعیین‌کننده‌ای در تبیین مسیر جامعه دارند، چرا که روایت درست حقایق می‌تواند جامعه را از گرفتار شدن در توطئه‌های دشمنان مصون بدارد.

وی با بیان اینکه زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست، افزود: اگر توفیق شهادت نصیب نشود، باید با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه این راه نورانی را ادامه داد و در این مسیر رسانه‌ها نقشی بی‌بدیل دارند.

سردار قنبری با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس، یادآور شد: این ایام یادآور رشادت‌ها، از خودگذشتگی‌ها و مجاهدت‌های ملت ایران است که با کمترین امکانات در برابر بیش از ۳۲ کشور حامی عراق ایستادگی کردند و حقانیت خود را به دنیا اثبات نمودند.

جانشین فرماندهی سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) تأکید کرد: نسل جوان امروز باید با ابعاد مختلف دفاع مقدس آشنا شود، چرا که این فرهنگ سرمایه‌ای ارزشمند برای آینده نظام اسلامی است و تنها راه عبور از توطئه‌های دشمنان، بصیرت و روشن‌بینی است که باید در جامعه نهادینه شود.

وی با اشاره به تعبیر مقام معظم رهبری از مردم کرمانشاه به عنوان «مرزداران صادق و باوفا» گفت: این عنوان ارزشمند برگرفته از مجاهدت‌های مردم استان در دوران دفاع مقدس است و در جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز جوانان کرمانشاهی با ایستادگی و ایثار خود نشان دادند همچنان همان مرزداران صادق و باوفای انقلاب اسلامی هستند.

سردار قنبری با بیان اینکه صحنه‌های بسیاری از ایثارگری‌ها در جنگ ۱۲ روزه نیازمند ثبت و ضبط است، عنوان کرد: در مواردی شاهد بودیم که رزمندگان با وجود علم به شهادت، برای حفظ اقتدار ایران و نام کرمانشاه قدم در میدان گذاشتند و هرگز عقب‌نشینی نکردند.

وی ادامه داد: همان‌گونه که در دفاع مقدس و نیز دفاع از حرمین شریفین جوانانی که حتی جنگ و انقلاب را ندیده بودند به میدان رفتند، در جنگ ۱۲ روزه هم جوانان کرمانشاهی با تعهد و غیرت خود نشان دادند پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند.

جانشین فرماندهی سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) خاطرنشان کرد: مجموعه مستندهای «شهدای اقتدار دفاع مقدس» حاصل تلاش هنرمندان بسیجی است و تاکنون ۳۰ قطعه مستند از ۳۰ شهید گرانقدر استان آماده شده که همزمان با هفته دفاع مقدس در سینما آزادی کرمانشاه و با حضور خانواده شهدا و مردم اکران خواهد شد. وی افزود: مابقی مستندها نیز تا هفته بسیج تکمیل و رونمایی خواهد شد.

سردار قنبری با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر تأثیرگذاری هنر در تبیین ارزش‌های دفاع مقدس، گفت: در کنار مستندها، تولید آثار سینمایی و انیمیشن با موضوع دفاع مقدس و رشادت‌های مردم کرمانشاه در دستور کار قرار دارد تا نسل نوجوان و جوان بیش از پیش با این فرهنگ آشنا شوند.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های اصحاب رسانه در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گفت: آنچه امروز در اختیار ماست حاصل مجاهدت گذشتگان است و وظیفه داریم بستری فراهم کنیم تا آیندگان نیز از این گنجینه عظیم بهره‌مند شوند

