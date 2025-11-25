  1. استانها
  2. کرمانشاه
۴ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۱۹

تأکید فرماندار کرمانشاه بر اجرای دقیق قانون مبارزه با مواد مخدر

تأکید فرماندار کرمانشاه بر اجرای دقیق قانون مبارزه با مواد مخدر

کرمانشاه - فرماندار کرمانشاه در نشست شورای مبارزه با مواد مخدر بر اجرای دقیق مصوبات قانونی، پاسخگویی دستگاه‌ها و توسعه کشت‌های جایگزین تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان کرمانشاه عصر سه شنبه، به ریاست محمد مبیّن، فرماندار کرمانشاه، و با حضور اعضای شورای فرعی در محل فرمانداری برگزار شد.

این نشست با هدف بررسی آخرین وضعیت مقابله با مواد مخدر و ارائه برنامه‌های اجرایی دستگاه‌های عضو شورا تشکیل شد. در ابتدای جلسه، فرماندار با اشاره به وظایف مشخص هر دستگاه، اظهار کرد: در حوزه مبارزه با مواد مخدر ضعف قانونی وجود ندارد، بلکه مشکل اصلی، عدم اجرای درست قوانین و مصوبات است.

مبیّن ضمن هشدار نسبت به کم‌کاری برخی دستگاه‌ها، خواستار پیگیری دقیق و مستندسازی مصوبات شد و گفت: در صورت قصور، تصمیم‌گیری‌ها بر اساس ضوابط قانونی انجام خواهد گرفت.

از مهم‌ترین مصوبات این جلسه می‌توان به ساماندهی و امحای مزارع غیرمجاز با همکاری منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها، همچنین توسعه کشت‌های جایگزین نظیر زعفران به‌عنوان محصول اقتصادی و قانونی اشاره کرد.

همچنین مقرر شد تجهیز واحدهای نظارتی به پهپادهای شناسایی برای افزایش دقت در عملیات اجرایی در دستور کار قرار گیرد.

فرماندار در پایان خواستار هم‌افزایی بین‌بخشی و اجرای منسجم دستورالعمل‌های ابلاغی شد تا اقدامات مقابله‌ای با هدف پیشگیری، توسعه اشتغال و سلامت اجتماعی دنبال شود.

کد خبر 6668384

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۶:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      5 0
      پاسخ
      بهتر است آقای فرماندار توجهی به فروشندگان مواد داشته باشد که در مناطق مختلف شهر درب منازل خود نشسته ومواد می فروشند!؟ و این ناشی از اهمال نیروی انتظامی می باشد که با توجه به گزارشات مردمی اقدامی نمی کنند
    • محمد IR ۰۸:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      1 0
      پاسخ
      چند سال اخیر متاسفانه دولت بی توجه بوده به کشت غیر مجاز. واین ضربه بسیار جدی به کشاورزی و رونق تولید محصولات کشاورزی بوده
    • IR ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      1 0
      پاسخ
      سلام وجود خرده فروشان دراکثر مناطق تهدیدی برای نوجوانان ومردم میباشد باید در اولو یت مبارزه قرارگیرد
    • مریم IR ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      0 0
      پاسخ
      سلام خواهش میکنم باکسانی که تریاک کشت میکنند درکرمانشاه به شدا برخوردکنیددوساله زندگی من جهنم شده به خاطرمصرف تریاک خالص یاکه ازکشاورزاان خریداری میشه تارمرزجدایی هم داریم میریم بغداز۳۵سال زندگی مشترک تورابه خدااقدام کنید.
    • IR ۱۸:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      1 0
      پاسخ
      سلام و خسته نباشید خدمت مدیران و فرماندار محترم لطف بفرمایید در خصوص نظارت بیشتر به خرده فروشان داشته باشید بیشتر محله‌ها هرکی در خانه خودش یه کیسه پرمواد دستش گرفته و می‌فروشد جالب این جاست که گشت نیروی انتظامی هم از جلوشان رد میشه کمی بیشتر نظارت به گشت ها می تواند بیشتر مشکل حل کند.اینو ازحضرت عالی ومسعولین نیروی انتظامی محترم خواستاریم. با تشکر از شما
    • ناشناس IR ۲۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      0 0
      پاسخ
      بسیار جای تاسف است برای شیوع مواد مخدر در نوجوانان کم سن سال دانش آموز . وحتی درکوچه های شهر .وپارک های عمومی .

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها