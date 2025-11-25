تأکید فرماندار کرمانشاه بر اجرای دقیق قانون مبارزه با مواد مخدر

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان کرمانشاه عصر سه شنبه، به ریاست محمد مبیّن، فرماندار کرمانشاه، و با حضور اعضای شورای فرعی در محل فرمانداری برگزار شد.

این نشست با هدف بررسی آخرین وضعیت مقابله با مواد مخدر و ارائه برنامه‌های اجرایی دستگاه‌های عضو شورا تشکیل شد. در ابتدای جلسه، فرماندار با اشاره به وظایف مشخص هر دستگاه، اظهار کرد: در حوزه مبارزه با مواد مخدر ضعف قانونی وجود ندارد، بلکه مشکل اصلی، عدم اجرای درست قوانین و مصوبات است.

مبیّن ضمن هشدار نسبت به کم‌کاری برخی دستگاه‌ها، خواستار پیگیری دقیق و مستندسازی مصوبات شد و گفت: در صورت قصور، تصمیم‌گیری‌ها بر اساس ضوابط قانونی انجام خواهد گرفت.

از مهم‌ترین مصوبات این جلسه می‌توان به ساماندهی و امحای مزارع غیرمجاز با همکاری منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها، همچنین توسعه کشت‌های جایگزین نظیر زعفران به‌عنوان محصول اقتصادی و قانونی اشاره کرد.

همچنین مقرر شد تجهیز واحدهای نظارتی به پهپادهای شناسایی برای افزایش دقت در عملیات اجرایی در دستور کار قرار گیرد.

فرماندار در پایان خواستار هم‌افزایی بین‌بخشی و اجرای منسجم دستورالعمل‌های ابلاغی شد تا اقدامات مقابله‌ای با هدف پیشگیری، توسعه اشتغال و سلامت اجتماعی دنبال شود.