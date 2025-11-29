به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه، ستاد انتخابات شهرستان کرمانشاه به ریاست محمد مبیّن فرماندار این شهرستان و با حضور مسئولان کمیته‌های مختلف عضو ستاد برگزار شد. در این جلسه نقاط قوت و ضعف دوره‌های گذشته انتخابات و راهکارهای برگزاری مطلوب انتخابات پیش رو مورد بررسی قرار گرفت.

محمد مبیّن در این نشست با اشاره به اهمیت سلامت فرآیند انتخابات، رعایت اصل بی‌طرفی از سوی تمامی عوامل اجرایی را ضروری دانست و گفت: اعتماد مردم زمانی جلب می‌شود که بی‌طرفی را در عمل ببینند.

فرماندار کرمانشاه انتخاب مناسب معتمدین از میان همه گروه‌ها و جریان‌ها را سنگ‌بنای یک انتخابات سالم عنوان کرد و افزود: «از هم‌اکنون باید با دقت و بر اساس ضوابط نسبت به انتخاب معتمدین اقدام کنیم و استفاده از ظرفیت بانوان و جوانان در هیئت‌های اجرایی مورد تأکید است.»

ضرورت آمادگی کامل عوامل اجرایی و تسلط بر سامانه انتخابات

وی با اشاره به الکترونیکی شدن بسیاری از فرآیندها، تسلط عوامل اجرایی بر سامانه جامع انتخابات را ضروری دانست و تصریح کرد: «سامانه جامع انتخابات محور اصلی کار ماست و باید به‌صورت مستمر به‌روزرسانی و پایش شود.»

مبیّن با تأکید بر فشردگی برنامه‌های انتخاباتی، از همه همکاران خواست با برنامه‌ریزی دقیق و جلسات فشرده، آمادگی لازم برای برگزاری مطلوب انتخابات را فراهم کنند.

در ادامه جلسه، موضوعاتی همچون آماده‌سازی بانک اطلاعاتی عوامل اجرایی، برنامه‌ریزی برای آموزش غیرحضوری، تهیه طرح امنیتی و نقشه شعب اخذ رأی و تمهیدات تبلیغات و اطلاع‌رسانی در روستاها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

شایان ذکر است پیش‌بینی می‌شود حدود ۹۰۰ شعبه اخذ رأی در شهرستان کرمانشاه فعال شوند.