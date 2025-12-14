همایش نشست نگارین با حضور بانوان عرصه علم، ورزش و زندگی

به گزارش خبرنگار مهر، همایش نگارین با حضور بانوان عرصه‌های مختلف علم ورزش و زندگی در سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شریف برگزار شد.

در این مراسم مریم رازقی آذر برنده ICOA 2023 و محدثه حاجی عبدالوهاب دکترای بیوتکنولوژی دارویی از دانشگاه اوترخت هلند، منیژه تقوایی دانشمند هایتک در عرصه بین‌الملل، ناهید کیانی نایب قهرمان رشته تکواندو المپیک ۲۰۲۴، زینب نوروزی نایب قهرمان قایقرانی روئینگ آسیا و تعدادی از اعضای تیم ملی بسکتبال بانوان حضور داشتند

همچنین فهیمه سادات هاشمی تبار جانباز دهه هشتادی جنگ ۱۲ روزه دانشگاه صنعتی شریف در این برنامه از طریق ارتباط تصویری صحبت کرد و با تیم بانوان ایرانی حاضر در سایت پرتاب ماهواره در روسیه ارتباط زنده گرفته شد.