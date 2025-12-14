رونمایی از کتاب مبارزه به روایت علی اصغر باغانی

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست رونمایی از این کتاب با حضور مؤلف کتاب و جمعی از همرزمان و همراهان حجتالاسلام باغانی برگزار میشود. این اثر، فراتر از یک زندگینامه صرف، تصویری از تحولات انقلاب اسلامی و نقش روحانیت در قالب حضور در حزب جمهوری ارائه میکند.
در بخشهای آغازین کتاب که به فضای سیاسی ایران در دوره «اصلاحات ارضی» و «اصول ششگانه انقلاب سفید» میپردازد به نقش باغانی در شبکههای مذهبی محلی برای مقابله با تبلیغات رژیم پهلوی هم پرداخته شده است.
در این جلسه محور مهم کتاب یعنی پیوند تعهد دینی و مسئولیت اجتماعی و حضور باغانی در عرصههای فرهنگی، تربیتی و قضایی، از جمله تجربه نمایندگی ولیفقیه در دانشگاه شهید بهشتی و سابقه فعالیت در مجلس و کمیسیون قضایی، در قالب روایتها و خاطرات همرزمان بازخوانی میشود.
این جلسه در روز سهشنبه ۲۵ آذر ماه از ساعت ۱۵:۳۰ در مجموعه فرهنگی سرچشمه برگزار میشود.
انتشارات سرچشمه تاکنون از کتاب مبارزه به روایت صادق اسلامی که اثر برگزیده جشنواره شهید اندرزگو و کتاب شهید بهشتی به روایت اسناد آمریکا رونمایی کرده و آن را روانه بازار نشر کرده است.
