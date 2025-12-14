به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شمار کشته‌های تیراندازی به مراسم یهودیان در ساحل بوندای در سیدنی استرالیا به ۱۲ نفر افزایش یافت.

در حالی که خبرگزاری رویترز شمار زخمی های این حمله را ۳۰ نفر اعلام کرده است، منابع خبری این عدد را حدود ۶۰ نفر و حتی بیشتر دانسته اند.

رسانه‌های عبری به نقل از رسانه‌های استرالیایی گزارش دادند که یکی از مهاجمان به مراسم جشن حنوکای یهودیان در سیدنی استرالیا، «ناروید اکرم» تبعه پاکستانی است.

منابع خبری همچنین از کشته شدن خاخام اسرائیلی در «حنوکای خونین» و زخمی شدن رئیس شورای یهودیان استرالیایی-اسرائیلی خبر دادند.