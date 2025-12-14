  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۰۹

افزایش قربانیان حمله به مراسم یهودیان در استرالیا به ۱۶ نفر

افزایش قربانیان حمله به مراسم یهودیان در استرالیا به ۱۶ نفر

رسانه‌های خبری از افزایش قربانیان حمله به مراسم یهودیان در استرالیا خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، شمار قربانیان حمله به مراسم یهودیان در سیدنی استرالیا به ۱۶ نفر رسید.

امروز یکشنبه یک مراسم یهودی‌ها در استرالیا موسوم به مراسم جشن «حَنوکا» هدف تیراندازی قرار گرفت که ده‌ها کشته و زخمی بر جا گذاشت.

حَنوکا یک جشن مذهبی یهودیان است که به آن عید روشنایی‌ها هم گفته می‌شود.

این مراسم معمولاً ۸ روز طول می‌کشد و در ماه‌های نوامبر یا دسامبر میلادی برگزار می‌شود.

حنوکا یادآور پیروزی یهودیان مکابی بر حکومت سلوکی در قرن دوم پیش از میلاد است.

در کشورهای غربی با جمعیت یهودی، حنوکا معمولاً در فضاهای عمومی مثل پارک‌ها، میادین و سواحل نیز برگزاری می‌شود.

کد خبر 6689411

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی اصغر IR ۰۵:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      35 19
      پاسخ
      حمله کار خود صهیونیست هاست چون محیط را مناسب اقدامات خود می بینند،از اینکه قبلا هشدار داده بود که احتمالا "ایران حمله خواهد کرد ولی در برنامه ها تغییر نداد نشان می دهد می خواست رد گم کند و دیگران را متهم نماید،استرالبا باید مواظب باشد در دام صهیونیست های جانی که به هم کیشان خود هم رحم نمی کنند نیفتد
    • ف IR ۰۶:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      37 21
      پاسخ
      لعنة الله عليهم
    • IR ۰۷:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      42 24
      پاسخ
      خدا نسل همه شون رو از زمین برداره ، جنایتکاران صهیونیستی
      • IR ۱۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
        4 1
        این صهیونیستها رو حیف حیون هم بگی حیوونهای درنده چند تا میدرند سیر میشن. اما صهیونیستهای شیطان پرست دست شیطان رجیم رو از پشت بستند. همه ی مراسمهاشون شیطان پرستیه. غلط میکنن مراسم اجرا میکنن
    • رامی IR ۰۸:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      26 65
      پاسخ
      الله اکبر الله اکبر یهودیت باید نابود شود ضد بشریت
      • بزرگمهر IR ۲۲:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
        7 0
        در روایات آمده، 73 گروه از مسلمانان و 71 گروه از یهودیان به بهشت می‌روند. این یعنی بین یهودیان انسانهای خوب کم نیستند. در ایران چند ده هزار یهودی هموطن ما هستند. لطفا تفاوت بین یهود و صهیونیست را ببینید و بعد برای همه یک حکم صادر کنید. آیا درست است که جهانیان افکار و رفتار داعشی ها را به کل مسلمانان تعمیم دهند؟ یهودیان دارای پیامبر و کتاب هستند و یکی از ادیان الهی هستند. بخاطر صهیونیست جنایتکار، نمی‌توان تمام یهودیان را صهیونیست جنایتکار خواند.
    • محسن IR ۰۸:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      46 20
      پاسخ
      این سناریو مثل هولوکاست طراح آن خود صهیونیست اسرائیل است برای مظلوم نمای و اینکه یهودی ستیز در دنیا است و ما حق داشت سرزمین را داریم
    • IR ۱۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      23 10
      پاسخ
      کار خود اسرائیل است برای مظلوم نمایی صهیونیست حتی برای پیش برد اهدافش از کشتن یهودیها هم ابا نداره،،،،،،،،،اول اومدن سناریو پیش دستانه رعب وحشت مظلوم نمایی،ویهودی ستیزی در استرالیا را بر علیه ایران برنامه ریزی کردن،،بد اومدن ی عده یهودی بیچاره را هنگام جشن قتل عام کردن تا مثلا ثابت کنن که آره اسرائیل حق داره مردم غزه وجهان را بکشه،،،،دیگه مردم جهان بیدار شدن نقشه های اسرائیل را فهمیدن،،،هر چی کشتار وقتل وغارت تو دنیا هست زیر سر صهیونیست هست بد اومدن طرح کشتار یه عده یهودی بدبخت را اجرا کردن
    • رحیم IR ۱۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      32 15
      پاسخ
      این اسرائیل برای اهداف شوم خودش حتی یهودی های هم کیش خودشان را قتل عام می کنن،،،تا مظلوم نمایی کنن وکشورهای دیگر را متهم کنن
    • مهدی IR ۱۵:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      15 5
      پاسخ
      لعنت برآمرین وعاملین این جنایت
    • IR ۱۶:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      13 5
      پاسخ
      مرگ همه شونو ببره انشاءالله 🙏 کار کثیف خودشونه بعد از چند سال نسل کشی و جنایت ، حالا احتیاج به یه مظلوم نمایی دارن که مثلاً بگن ما همیشه مورد ظلم و حمله قرار می‌گیریم و این جنایاتی که مرتکب می‌شیم هم برای دفاع از خود هست👌
    • امیر خیرآبادی IR ۱۶:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      8 4
      پاسخ
      سیاست خودی غریبه نمی شناسند بخاطر مظلوم نمایی و ترساندن یهودیان سر زمین اشغالی برای مهاجرت نکرده ثابت کنند هیچ جای دنیا امن نیست فقط فلسطین اشغالی امن هست و یکی بخاطر مردم دنیا از اینها بیزار هستند کمی دل آنها را به رحم بیاورند که ما هم قربانی هستیم کار ترامپ نخست وزیر رژیم اسراییل هست آخرش داعش باشد آن هم چون به آنها دروغ گفتن مبارزه با اسراییل سوریه را اشغال کردن ولی جولانی پیرو اسراییل هست
    • Zizi US ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      2 1
      پاسخ
      موندم شما بخودتون میگید مسلمان ،عجب ،از کجا میدونید کار اسراییل هست ،مستندات و مدرکی در دست هست ،قضاوت نکنید و بر همه کس و همه چیز ،جز خدا کسی اگاهی ندارد و ان شا الله اینم بر ملا شود و حقیقت روشن شود
    • حامد IR ۱۸:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      3 0
      پاسخ
      جالب اینجاست که فرد خلع سلاح کننده (احمد الاحمد) یک مسلمان بوده. از کجا معلوم صحنه سازی نباشد.
    • احمد IR ۱۸:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      0 1
      پاسخ
      عاملان‌این‌جنایات‌وامران‌ان‌یک‌هدف‌دارند‌وان‌بی‌ابرو‌کردن‌اسلام‌است
    • علی IR ۱۸:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      1 0
      پاسخ
      این کسایی که مردن احتمالاً جزو سیاستهای سهیونیستی نبودن یا همان مهره های سوخته بودن چون خیلی از همین یهودیان بیچاره مخالف جنایات نتانیاهو هستند آمریکا یک تکه نون جلوی نتانیاهو میندازه اون هم مثل یک سگ هار پاچه مردم مستضعف رو میگیره
    • علی IR ۱۹:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      0 1
      پاسخ
      باید یهودی ها هرجاجم باشن کشته بشن یهودی یعنی جنایت
    • سامانی IR ۲۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      1 1
      پاسخ
      کار بسیار زشت پدر و پسر این وحشی گریها جایی در دنیا ندارد و داعش و تعصبات الکی. همه جا دنیا محکوم است
    • ناشناس IR ۲۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      0 2
      پاسخ
      کار خودشونه
    • Hamed IR ۲۳:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      1 0
      پاسخ
      طرح جابجایی یهودیان از ظالم به مظلوم در افکار عمومی عجب حیواناتی هستن این صهیونیستا
    • سعید‌آریایی IR ۰۲:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      0 0
      پاسخ
      زمانی‌که‌صهیونیست‌ها‌به‌خودشان‌رحم‌نمی‌کنند‌ جهت‌اهداف‌سیاسی‌یهودیان‌راقربانی‌می‌کنند ،استرالیا‌فقط‌می‌تواند‌بایک‌تیم‌زبده‌که‌توانایی‌ تشخیص‌این‌حقه‌کثیف‌راداشته‌باشد،پی‌به‌واقعیت‌ ببرد،این‌عمل‌کثیف‌به‌یقین‌یک‌ردپای‌جعلی‌درمیان‌ دارد.ردپای‌جعلی‌که‌حتی‌آن‌هم‌به‌گونه‌ای‌طراحی‌ کردند‌که‌تشخیصش‌زمان‌برباشد.تابه‌اهدافشان‌ برسند.
    • حمیدرضا IR ۰۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      1 0
      پاسخ
      چون یهودی هستند آیا باید کشته شوند. جای هابیل و قابیل عوض شده. وای به روزی که ملک الموت پرده را از جلوی چشمان کنار بزند و نتایج کردارمان را نشانمان دهد
    • الهه SE ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      0 0
      پاسخ
      متاسفم ، خیلی از این یهودیها با سیاست اسرائیل و آمریکا مخالف هستند.
    • ناشناس IR ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      0 0
      پاسخ
      کارخودشونه که به بهانه آن حمله را شروع و یا ایران را تخریب کنند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها