افزایش قربانیان حمله به مراسم یهودیان در استرالیا به ۱۶ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، شمار قربانیان حمله به مراسم یهودیان در سیدنی استرالیا به ۱۶ نفر رسید.
امروز یکشنبه یک مراسم یهودیها در استرالیا موسوم به مراسم جشن «حَنوکا» هدف تیراندازی قرار گرفت که دهها کشته و زخمی بر جا گذاشت.
حَنوکا یک جشن مذهبی یهودیان است که به آن عید روشناییها هم گفته میشود.
این مراسم معمولاً ۸ روز طول میکشد و در ماههای نوامبر یا دسامبر میلادی برگزار میشود.
حنوکا یادآور پیروزی یهودیان مکابی بر حکومت سلوکی در قرن دوم پیش از میلاد است.
در کشورهای غربی با جمعیت یهودی، حنوکا معمولاً در فضاهای عمومی مثل پارکها، میادین و سواحل نیز برگزاری میشود.
