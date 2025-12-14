دعوت ستاد مدیریت بحران گیلان از مردم برای عضویت در کانال رسمی هشدار ها

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی ویشکایی شامگاه یکشنیه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در زمان وقوع حوادث طبیعی و غیرطبیعی، دسترسی سریع به اطلاعات صحیح و رسمی از اهمیت بالایی برخوردار است و بر همین اساس، اطلاع‌رسانی به‌موقع و هشدارهای فوری تنها از طریق کانال رسمی سازمان مدیریت بحران کشور به نشانی https://eitaa.com/ndmo_iran انجام می‌شود.

وی با اشاره به حساسیت شرایط بحران افزود: این کانال به‌عنوان مرجع اصلی اطلاع‌رسانی، اخبار، هشدارها و اطلاعیه‌های اضطراری را در کوتاه‌ترین زمان ممکن در اختیار مردم قرار می‌دهد که این موضوع نقش مؤثری در کاهش خسارات و افزایش ایمنی شهروندان دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان ادامه داد: ارائه آموزش‌های کاربردی، اطلاع‌رسانی لحظه‌ای حوادث و افزایش سطح آمادگی عمومی از اهداف اصلی این بستر رسمی است و همراهی و اعتماد مردم به این مسیر اطلاع‌رسانی، موجب ارتقای تاب‌آوری جامعه در برابر بحران‌ها خواهد شد.

ویشکایی در پایان با دعوت از مردم شریف استان گیلان برای عضویت در این کانال، خاطرنشان کرد: زمان عضویت ویژه شهروندان گیلانی روز دوشنبه ۲۴ آذرماه از ساعت ۸ صبح تا ۲۰ تعیین شده است و از عموم هم‌استانی‌ها درخواست می‌شود با مراجعه به لینک اعلام‌شده، به کانال رسمی سازمان مدیریت بحران کشور بپیوندند.