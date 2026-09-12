تنظیم گری فضای مجازی تنها «فیلترینگ» نیست

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری اولین همایش ملی تنظیمگری فضای مجازی، با تشریح اهداف و رویکردهای این همایش صبح شنبه ۲۱ شهریورماه با حضور حسین بابایی مجرد، رئیس اندیشکده حکمرانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و دبیر علمی همایش، و محمود کولیوند، دبیر اجرایی این رویداد در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.
حسین بابایی مجرد در این نشست با اشاره به سابقه فعالیت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در حوزه معرفت و سیاستپژوهی، اظهار داشت: هدف از تأسیس نهادهای سیاستپژوهی در سالهای اخیر، اثرگذار کردن مطالعات نظری در فضای حاکمیتی بوده است. این همایش که برنامهریزی آن از دوران حضور شهید رئیسی آغاز شده بود، با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی از جمله برگزاری مدرسه زمستانه و تولید تألیفات جدید، اکنون به صورت بستهای کامل و درخور ارائه میشود.
رئیس اندیشکده حکمرانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه همایشها شأن ترویجی دارند و باید ذهن کارشناسان را با مسائل واقعی کشور مماس کنند، گفت: متأسفانه مدتی است که موضوع حکمرانی و تنظیمگری به مسئله فیلترینگ تنزل پیدا کرده است؛ در حالی که هدف کلان و جدی ما فراتر از این موضوع است. تنظیمگری موضوعی نو است و متأسفانه تألیفات داخلی در این حوزه اندک بوده و نهادهای علمی تخصصی ما با نوعی «فقر معرفتی» مواجهاند. گاهی نیز هرگونه رفتار هدایتگرانه به اشتباه به عنوان تنظیمگری تلقی میشود.
وی افزود: هدف ما رسیدن به یک انسجام نظری، بیانی و اصطلاحی از مفهوم تنظیمگری است. این همایش مقصد نیست، بلکه معبری است تا اصحاب این حوزه بتوانند در فضای دانشی و سیاستی از آن بهره ببرند و مقدمهای برای آشنایی و تفاهمات اولیه باشد.
بابایی مجرد با اشاره به تعدد نهادهای فعال در حوزه تنظیمگری خاطرنشان کرد: برخی از این نهادها صرفاً شأن سیاستگذاری دارند و شأن رگولاتوری (تنظیمگری) ندارند و گاهی میان آنها تضاد و تباین وجود دارد. بر همین اساس، «مسئلهمندسازی» نهادهای سیاستگذار و تنظیمگر از اهداف اصلی ما بوده که صورتبندی خاصی نیز برای آن در نظر گرفتهایم.
وی در ادامه به موضوعاتی مانند «حسابرسی هوش مصنوعی» اشاره کرد و گفت: در برخی کشورهای غربی استفاده از هوش مصنوعی در آموزش ممنوع شده است، زیرا مانع تفکر و ایجاد امتناع ذهنی میشود. در این راستا، حسابرسی به معنای ممیزی و شناسایی کاربردهای سوء است.
در ادامه این نشست، محمود کولیوند، دبیر اجرایی همایش، به تشریح جزئیات اجرایی این رویداد پرداخت و اعلام کرد: تاکنون ۵۰ مقاله در حوزه حکمرانی فضای مجازی به دبیرخانه همایش ارسال شده که از این تعداد، ۳۰ مقاله پس از داوری علمی پذیرش نهایی شدهاند.
کولیوند افزود: تاکنون ۱۹ پیشنشست تخصصی برگزار شده و در طول همایش اصلی نیز ۷ پنل تخصصی دایر خواهد شد. همچنین مجموعهای از مقالات برتر منتشر شده و نشستهای تخصصی جداگانهای با ارائهدهندگان این مقالات برگزار میشود.
دبیر اجرایی همایش ملی تنظیمگری فضای مجازی درباره بخش انتشارات نیز گفت: حدود ۳۰ تألیف در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در این حوزه آماده شده که در معرض دید عموم قرار میگیرد و در حاشیه همایش، از ۸ کتاب جدید به صورت رسمی رونمایی خواهد شد.
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