حسن رباط؛ روستایی بر لبه دو اقلیم، مقصدی پنهان در شمال اصفهان

خبرگزاری مهر، گروه استانها- کوروش دیباج: در شمالیترین مرز استان اصفهان، جایی که خط تقسیم آب دو حوضه بزرگ کشور زایندهرود و قمرود از دل کوهها عبور میکند، روستایی آرام و کمترشناختهشده آرمیده است؛ حسن رباط، روستایی با هوای خنک تابستانی، زمستانهای برفی، باغهای انگور، قناتهای کهن و مردمی که هنوز پیوندشان با طبیعت، خاک و سنتها گسسته نشده است.
حسن رباط از آن مقاصدی است که نامش کمتر در بروشورها و بستههای تبلیغاتی گردشگری دیده میشود، اما هر مسافری که یکبار پایش به این روستا باز شده، آن را در فهرست «بازگشت دوباره» خود ثبت کرده است؛ روستایی که میتواند الگویی از گردشگری مسئولانه، بوممحور و پایدار در مرکز ایران باشد.
راهنمای سفر به حسن رباط
روستای حسن رباط، مرکز دهستان زرکان شهرستان شاهین شهر و میمه با جمعیتی حدود ۱۷۶۲ نفر، در اقلیمی کوهستانی قرار دارد. به گفته محمد امیری، رئیس شورای اسلامی روستا، وجه تسمیه «حسن رباط» به رباط یا خانهای بازمیگردد که حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ سال پیش به نام فردی به نام «حسن» شناخته میشده و بهتدریج هسته اولیه شکلگیری روستا را ساخته است.
این روستا اگرچه در گذشته تنها حدود ۲۰۰ خانوار داشته، اما در سالهای اخیر با پدیده مهاجرت معکوس و ویلاسازی مواجه شده و امروز نزدیک به ۷۰۰ واحد مسکونی در آن وجود دارد.
راههای دسترسی
حسن رباط از دو مسیر اصلی قابل دسترسی است:
مسیر اصفهان – شاهینشهر – میمه – وزوان – حسن رباط
مسیر گلپایگان – خوانسار – حسن رباط
هر دو مسیر آسفالته و ایمن هستند و تردد در تمام فصول سال امکانپذیر است. تنها بخشی از جاده موسوم به «جاده گردشگری روستا» به طول حدود دو کیلومتر نیازمند روکش نهایی و توسعه شانهسازی است که به گفته شورای روستا، پیگیری آن در دستور کار قرار دارد.
اقامت و زیرساختهای گردشگری
برخلاف بسیاری از روستاهای کمبرخوردار، حسن رباط در سالهای اخیر گامهای مؤثری در حوزه زیرساخت گردشگری برداشته است:
کمپ گردشگری دهیاری با ۱۵ اتاقک اقامتی (ظرفیت ۴۰ تا ۵۰ نفر در شب)
چند اقامتگاه بومگردی محلی با مدیریت اهالی
امکان اسکان موقت در مدارس در ایام پیک سفر
وجود فروشگاههای مواد غذایی، خانه بهداشت، پاسگاه انتظامی، اینترنت و پوشش ارتباطی مناسب
بهترین زمان سفر
بهار (اردیبهشت و خرداد): طبیعت سبز، چشمهها، هوای مطبوع
تابستان: خنکای کمنظیر؛ بدون نیاز به کولر
شهریور: جشنواره انگور و نمایشگاه توانمندیهای روستا
زمستان: در صورت بارش مناسب، گردشگری برف و جشنواره زمستانی
توصیه به گردشگران:
سفر به حسن رباط، فرصتی برای کاهش ردپای زیستمحیطی است؛ احترام به طبیعت، خرید از تولیدکنندگان محلی، صرفهجویی در آب و پرهیز از آسیب به زیستگاه حیاتوحش، بخشی از مسئولیت هر مسافر در این مقصد است.
میراث فرهنگی و تاریخی؛ تاریخ پنهان در دل روستا
اگرچه حسن رباط فاقد بناهای عظیم ثبت جهانی است، اما میراث ناملموس و سازههای بومی آن، هویتی عمیق و ارزشمند به روستا دادهاند.
قناتهای تاریخی: چهار رشته قنات (دو قنات علیا و دو قنات سفلی) که هنوز دو رشته آن فعال است و شریان حیاتی باغها به شمار میرود.
حمام تاریخی دوره صفوی (بازسازیشده و تبدیلشده به موزه مردمشناسی)
بافت روستایی، شیوه معماری ساده و سازگار با اقلیم کوهستانی
آئینهای مذهبی و اجتماعی، بهویژه مراسم عاشورایی و آئینهای محلی مرتبط با کشاورزی
جاذبههای طبیعی؛ از موته تا گودار
حسن رباط در همجواری منطقه حفاظتشده موته قرار دارد؛ یکی از زیستگاههای مهم آهوی ایرانی با جمعیتی کمنظیر. این همجواری، ظرفیت بزرگی برای اکوتوریسم کنترلشده ایجاد کرده است.
کوههای مرتفع و چشماندازهای پانورامیک
چشمههای طبیعی و دامنههای سرسبز
دشتهای بهاری و پوشش گیاهی متنوع
گودار حسن رباط؛ پشتبام دو حوضه آبریز
یکی از جذابترین نقاط طبیعی روستا، منطقه گودار حسنرباط است؛ مرتفعترین نقطهای که مرز دو حوزه آبریز زایندهرود و قمرود را مشخص میکند. این منطقه در زمستان، با بارش برف، به مکانی مناسب برای بازیهای زمستانی و جشنواره برف تبدیل میشود؛ رویدادی که پیشتر نیز با استقبال گردشگران برگزار شده است.
صنایع دستی و هنرهای سنتی؛ اقتصاد کوچک اما ریشهدار
صنایع دستی حسن رباط اگرچه گسترده نیست، اما با سبک زندگی روستایی گره خورده است:
فرآوردههای لبنی محلی (کشک، پنیر، روغن حیوانی)
تولیدات وابسته به انگور
مهارتهای سنتی در فرآوری محصولات کشاورزی
غذاها و سوغات محلی؛ طعمهایی از دل خاک
کشمش
شیره انگور
آبغوره
برگ مو
فرآوردههای لبنی دامداریهای محلی
غذای محلی مشهور
کلهجوش حسن رباط، غذایی ساده اما محبوب که در جشنوارهها همواره پای ثابت سفرههاست؛ غذایی که گردشگران، طعم آن را با نام روستا به خاطر میسپارند.
روایتهای محلی و تجربههای فرهنگی
در حسن رباط، تجربه سفر فقط دیدن نیست؛ زیستن موقت با روستا است:
شنیدن داستانهای شفاهی درباره قناتها و کوهها
همراهی با باغداران در فصل برداشت انگور
حضور در جشنواره انگور یا برف
تجربه سکوت شبهای کوهستان و آسمان پرستاره
لباس محلی، موسیقی آئینی و گویش بومی، هنوز در زندگی روزمره جریان دارد و همین، هویت روستا را زنده نگه داشته است.
ظرفیتها و چالشهای روستای حسن رباط
محمد امیری، رئیس شورای اسلامی روستای حسن رباط میمه در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به موقعیت جغرافیایی خاص حسن رباط میگوید: این روستا در شمالیترین نقطه استان اصفهان و مرکز دهستان زرکان قرار گرفته و به دلیل اقلیم کوهستانی، همواره از آبوهوایی مطلوب برخوردار بوده است.
به گفته وی، نام «حسن رباط» ریشه در تاریخ دارد و به رباط یا خانهای بازمیگردد که حدود چهار تا پنج قرن پیش به نام فردی به نام حسن شناخته میشده و بهتدریج هسته اولیه شکلگیری روستا را ساخته است.
وی با اشاره به جمعیت روستا میافزاید: حسن رباط امروز حدود ۱۷۶۲ نفر جمعیت دارد، اما ساختار جمعیتی آن طی سالهای اخیر تغییر کرده است. به دلیل محدودیتهای اشتغال، بخشی از جمعیت جوان ناچار به مهاجرت به شهرهایی مانند شاهینشهر و اصفهان شدهاند و در حال حاضر، سهم جمعیت سالمند در روستا بیشتر از گذشته است؛ موضوعی که زنگ خطری برای پویایی اجتماعی روستا محسوب میشود.
رئیس شورای اسلامی حسن رباط با بیان اینکه کشاورزی و دامداری شغل اصلی مردم بوده است، ادامه داد: روستا دارای چهار رشته قنات است که دو رشته آن همچنان فعال است و باغهای انگور را سیراب میکند. انگور مهمترین محصول کشاورزی حسن رباط است و تنوع بالایی از ارقام انگور مانند عسگری، ریشبابا، کشمشی، سمرقونی، بادولی و انگور سیاه در این روستا کشت میشود؛ ظرفیتی که کمتر در منطقه مشابه آن دیده میشود.
امیری با اشاره به جشنواره انگور بهعنوان مهمترین رویداد فرهنگی و اقتصادی روستا تصریح میکند: هر ساله در شهریورماه، جشنواره انگور با حضور گردشگران از نقاط مختلف کشور برگزار میشود. همزمان نمایشگاهی از محصولات جانبی انگور شامل کشمش، شیره، آبغوره و برگ مو دایر میشود که نقش مهمی در معرفی توانمندیهای روستا و ایجاد درآمد برای خانوارها دارد.
به گفته وی، همین جشنوارهها باعث افزایش مهاجرت معکوس به روستا شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیتهای طبیعی روستا اشاره میگوید: حسن رباط در مجاورت منطقه حفاظتشده موته قرار دارد و از نظر تنوع زیستی، کوهستانهای مرتفع، چشمههای فراوان و طبیعت بکر، یکی از مستعدترین نقاط گردشگری منطقه است. منطقه گودار حسنرباط که مرتفعترین نقطه این محدوده محسوب میشود، مرز دو حوزه آبریز زایندهرود و قمرود است و در صورت بارش مناسب برف، ظرفیت تبدیل شدن به قطب گردشگری زمستانی و حتی پیست اسکی محلی را دارد.
رئیس شورای اسلامی روستا با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه گردشگری اظهار میکند: دهیاری حسن رباط در سالهای اخیر کمپ گردشگری با ۱۵ اتاقک اقامتی، آلاچیق، آبشار مصنوعی و فضای تفریحی در دامنه کوه حنایی ایجاد کرده است. علاوه بر آن، چند اقامتگاه بومگردی محلی نیز آماده پذیرایی از مسافران هستند و زیرساختهایی مانند جاده آسفالته، اینترنت، خانه بهداشت و خدمات انتظامی در روستا فراهم است.
تعیین تکلیف شهرک صنعتی زرکان مطالبه جدی مردم روستای حسن رباط
امیری در ادامه با بیان چالشهای توسعه روستا میگوید: یکی از مطالبات جدی مردم، تعیین تکلیف شهرک صنعتی زرکان مجاور روستاست که بیش از ۲۰ سال درگیر بروکراسی اداری مانده است. فعال شدن این شهرک میتواند زمینه بازگشت حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ خانوار مهاجر را فراهم کند و نقش مهمی در اشتغالزایی، جوانسازی جمعیت و جلوگیری از خالیشدن روستا داشته باشد.
وی در پایان تأکید میکند: حسن رباط روستایی چهار فصل با ظرفیتهای کمنظیر گردشگری، کشاورزی و صنایع تبدیلی است و انتظار میرود با حمایت جدی مسئولان استانی، بهویژه در حوزه زیرساخت و سرمایهگذاری، این روستا به جایگاهی شایسته در نقشه گردشگری پایدار استان اصفهان برسد.
چرا باید حسن رباط را دید؟
حسن رباط، روستای «بیادعا» اما پرظرفیتی است که نه با برج و هتل، بلکه با طبیعت، اصالت و مردمش حرف میزند. مقصدی که اگر درست دیده و درست معرفی شود، میتواند الگویی از آینده گردشگری پایدار در فلات مرکزی ایران باشد؛ جایی که سفر، تعامل با زمین و انسان است.
نظر شما