محمد امیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری هفتمین دوره جشنواره انگور و گردشگری روستای حسن رباط اظهار کرد: این جشنواره ۲۸ شهریور ماه در روستای حسن رباط از توابع شهرستان میمه برگزار خواهد شد.
وی هدف از برگزاری این جشنواره را معرفی ظرفیتهای کشاورزی منطقه، بهویژه انگور مرغوب حسنرباط، حمایت از تولیدکنندگان محلی، ایجاد رونق اقتصادی و جذب گردشگر اعلام کرد و افزود: در حاشیه جشنواره، بازارچه صنایعدستی و محصولات بومی برپا خواهد شد و بازدیدکنندگان میتوانند ضمن آشنایی با فرهنگ و آئینهای روستا، از فرآوردههای انگور مانند شیره، کشمش و سرکه نیز دیدن و خرید کنند.
رئیس شورای اسلامی روستای حسن رباط ادامه داد: همچنین برنامههای متنوع فرهنگی و هنری، اجرای موسیقی محلی، تور بازدید از مناطق گردشگری و مسابقات بومی محلی از دیگر بخشهای این جشنواره است که با مشارکت اهالی روستا و همکاری دستگاههای مرتبط برگزار میشود.
امیری گفت: برگزاری جشنواره انگور در سالهای گذشته نقش مهمی در معرفی حسنرباط بهعنوان یکی از قطبهای تولید انگور استان اصفهان داشته و امسال نیز امیدواریم با استقبال پرشور گردشگران، گامی دیگر در مسیر توسعه پایدار روستایی برداشته شود.
نظر شما