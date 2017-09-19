خبرگزاری مهر - گروه استان ها: تب توسعه زیر ساخت‌های گردشگری و جذب گردشگران سه سال است که اهالی روستای «حسن رباط» را بر آن داشته تا در کنار دهیاری و شورای اسلامی این روستا به میدان آمده و تمام قد برای برگزاری جشنواره انگور، بوم گردی و گردشگری «حسن رباط» بایستند.

مردمانی که ثمره چند ماه تلاش و کوشش شبانه روزی خود را در قالب حضور بیش هزاران گردشگر از شهرها و استان‌های مختلف کشور در این دوره دیدند و با رویی باز از آنها استقبال کردند و در قالب این جشنواره در کنار اهداف اقتصادی که داشتند، آداب و رسوم بومی محلی خود را به تمام کسانی که از فرهنگ خود دور افتاده‌اند و به دیگر گردشگران شناساندند.

فعالیت‌های مردمان روستای حسن رباط برای برگزاری جشنواره انگور، بومگردی و گردشگری این روستا حتی پای بسیاری از مسئولان و به ویژه استاندار اصفهان را نیز به این روستای کوچک اما با اهداف بزرگ باز کرد و رسول زرگرپور ساعتی را برای حضور در این جشنواره در حسن رباط سپری کرد و از نزدیک با توانایی‌های مردم روستا و همچنین جاذبه‌هایی که در این روستا وجود دارد آشنا شد.

راه‌اندازی بنگاه‌های کوچک و زودبازده اقتصادی از اهداف برگزاری جشنواره انگور

عیسی فلاح، دهیار روستای حسن رباط در این آئین با اشاره به اینکه روستای حسن رباط یکی از روستاهای نمونه کشور در عرصه‌های ایثار و شهادت، حضور در صحنه‌های مهم انقلاب و فعال در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است، اظهارداشت: تقدیم هفت شهید والا مقام به پیشگاه انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی از مصادیق این ادعاهاست.

جذب پنج هزار گردشگر در دوره اول و هفت هزار گردشگر در دوره دوم عزم ما را در توجه بیشتر به کیفیت برگزاری جشنواره سوم جدی‌تر کرده است

وی با اشاره به اینکه روستای حسن رباط یکی از روستاهای نمونه هدف گردشگری استان اصفهان با پتانسیل و قابلیت بالای بالقوه تفریحی گردشگری است، اضافه کرد: این روستا دارای آب و هوایی سالم و پاک، طبیعت بکر با چشم‌اندازهای زیبا، قنوات تاریخی، چشمه‌سارهای روان در دل کوه‌ها و در همجواری پناهگاه ملی حیات وحش موته است که وجود خاک و آب بسیار غنی وهمچنین شهرک صنعتی زرکان به عنوان شاخصه ویژه اقتصادی، این روستا را از سایر روستاها متمایز ساخته و چشم هر مسافر و گردشگر را به خود جلب می‌نماید.

وی با تاکید بر اینکه با توجه به وجود منابع و ظرفیت‌های بالقوه طبیعی روستا به عنوان یک فرصت، دهیاری و شورای اسلامی روستا به منظور بسترسازی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه و درآمد پایدار توأمان برای خروج از رکود همه جانبه حاکم بر روستا نسبت به برگزاری این جشنواره اقدام کردند، افزود: این جشنواره می‌تواند نه تنها از لحاظ اقتصادی بلکه در زمینه‌های فرهنگی،اجتماعی، هنری ،مذهبی و .... در ارتقای جایگاه روستا تاثیر بسزایی داشته باشد.

جشنواره انگور یکی از محورهای تصمیم‌گیری برای تعریف چشم انداز حسن رباط

فلاح با بیان اینکه جشنواره انگور، بوم‌گردی و گردشگری به عنوان یکی از محورهای اصلی برای تعریف چشم‌انداز روستا تعریف شده است، ابراز داشت: جذب پنج هزار گردشگر در دوره اول و هفت هزار گردشگر در دوره دوم عزم ما را در توجه بیشتر به کیفیت برگزاری جشنواره سوم جدی‌تر کرده است.

دهیار روستای حسن‌رباط هدف اصلی برگزاری این جشنواره را شناساندن ظرفیت‌های روستا و ترغیب سرمایه گذارارن برای سرمایه گذاری در حوزه صنعت و ایجاد باور و انگیزه در بین تولیدکنندگان محصولات بومی و ترغیب برای مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی دانست و گفت: در روستای حسن‌رباط در گذشته کارگاه‌های کوچک و بنگاه‌های اقتصادی خردی بوده‌اند که امروز به فراموشی سپرده شده‌اند و هدف امروز ما احیای این کارگاه‌هاست.

وی تصریح کرد: هدف اصلی برگزاری جشنواره انگور، بومگردی و گردشگری روستای هدف حسن‌رباط تبدیل هر خانوار روستایی به یک بنگاه اقتصادی کوچک برای ماندگاری در روستا، اداره امور خانوار و در پی آن رونق و پویایی روستا است.

فلاح راه‌اندازی چندین شرکت تولیدی در منطقه صنعتی زرکان را از نتایج برگزاری دو دوره جشنواره انگور در این روستا عنوان کرد و افزود: همچنین تفاهم‌نامه راه‌ندازی چندین صنعت دیگر نیز در دستور کار است که در آینده نزدیک عملیاتی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه هدف ما راه‌ندازی کارگاه‌های صنعتی زودبازده در منطقه است، گفت: رشد نرخ قیمت املاک در بافت روستا، تغییر اصلاح الگوی مصرف آب به ویژه با توجه به افزایش سطح زیر کشت باغات و مزارع، ترویج فرهنگ صیانت از آثار تاریخی و میراث فرهنگی، راه‌اندازی مراکز تفرجگاهی و استراحتگاه برای بوم‌گردان و ... از دیگر اهداف برگزاری جشنواره انگور در روستای حسن رباط است.

دهیار روستای حسن‌رباط با اشاره به اینکه در حال حاضر کمپینگ استراحتگاه روستای حسن رباط با ظرفیت ۱۵ غرفه آماده بهره برداری است، افزود: این کمپینگ آماده پذیرایی از بوم‌گردها، گروه‌های دانشجویی و .... است.

جشنواره انگور به منظور مبارزه با آفت مهاجرت و اشتغال‌زایی برگزار شد، این جشنواره به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای بسیاری از اهالی روستای حسن رباط ایجاد اشتغال داشته است

وی در پایان به لزوم توجه مسئولان استانی نسبت به حمایت از طرح‌های در دستور کار روستای هدف گردشگری حسن رباط اضافه کرد: سیاست‌های ما توسعه پایدار روستاها برای بازگشت به چرخه تولید و عرضه فراوده‌های روستایی بجای مصرف گرایی و مهاجرت معکوس است و امیدواریم که همه ما را در تحقق این هدف همراهی کنند.

محمد امیری، رئیس شورای اسلامی روستای حسن رباط نیز هدف از برگزاری جشنواره انگور، بومگردی و گردشگری روستای حسن رباط را استفاده همه مردم ایران از ظرفیت‌های موجود در این روستا عنوان کرد و گفت: آب و هوا و طبیعت بکر روستای حسن رباط را می‌توان مهم‌ترین و بزرگ‌ترین داشته این روستا توصیف کرد که مناسب همه مردم ایران است.

جشنواره انگور برای مبارزه با آفت مهاجرت و اشتغال‌زایی برگزار شد

اما شهرام آذرپی، بخشدار میمه نیز در مراسم جشنواره انگور حسن رباط با تاکید بر اینکه جشنواره انگور به منظور مبارزه با آفت مهاجرت و اشتغال‌زایی برگزار شده است، اظهار داشت: این جشنواره به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای بسیاری از اهالی روستای حسن رباط ایجاد اشتغال داشته که جای تقدیر دارد.

وی با تاکید بر اینکه برگزاری این دست جشنواره را مورد توجه و حمایت قرار می‌دهیم، اضافه کرد: منطقه میمه از ظرفیت‌های بالایی در این زمینه برخوردار است.

راه‌اندازی کارگاه‌های فرآوری انگور در دستور کار است

علیرضا بصیری، فرماندار شاهین شهر و میمه نیز در این آئین با اشاره به اینکه یکی از اهداف اصلی توسعه کاهش بیکاری و توسعه فعالیت‌های شغلی است، اظهار داشت: توسعه و عمران در روستاها در دهه اخیر از برنامه‌های اصلی توسعه کشور بوده که این امر برای دگرگون سازی اجتماعی و اقتصادی جامعه مورد توجه است.

وی با اشاره به اینکه توسعه روستایی جزئی از برنامه‌های توسعه‌ای کشورهاست، گفت:‌ هدف اصلی از توسعه تامین نیازهای اساسی و بهبود سطح کیفی زندگی شهروندان است.

فرماندار شاهین شهر و میمه با اشاره به اینکه توسعه در روستاها با حفظ اکوسیستم موجود مورد توجه است،‌ افزود: همواره در برنامه‌های توسعه‌ای در روستاهای مختلف شهرستان این مهم را مورد توجه قرار داده‌ایم.

وی اضافه کرد: همچنین به منظور بهره برداری اقتصادی از محصول کشاورزی اصلی منطقه و به ویژه روستای حسن رباط راه‌اندازی کارگاه‌هایی برای فرآورده‌های انگور را در دستور کار داریم.

گفتنی است که راه‌اندازی کارگاه‌های تولید نان محلی، تولید فرآورده‌های دامی و تولید فرآورده‌های انگور نیز در بخش جنبی جشنواره انگور حسن رباط وجود داشت و اما در این بین راه‌اندازی غرفه‌هایی از محصولات اقوام ایرانی در این جشنواره نسبت به دو دوره گذشته بیشتر به چشم می‌خورد.

اما یادآور می‌شویم که محصولات عرضه شده در غرفه‌های فعال در سومین جشنواره انگور حسن رباط علی رغم تلاش‌های صورت گرفته شده برای ساخت غرفه‌های سنتی نسبت به دو دوره گذشته این جشنواره رنگ مدرنیته‌ به خود گرفته بود و این امر می‌تواند در سال‌های آینده این جشنواره را از هدف اصلی خود دور سازد.