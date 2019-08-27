به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیری با اشاره به برگزاری پنجمین دوره جشنواره انگور، بومگردی و گردشگری روستای حسن رباط اظهار داشت: این جشنواره با هدف ایجاد توسعه پایدار و تبدیل هر خانوار روستایی به یک بنگاه اقتصادی کوچک، شناساندن ظرفیت‌های گردشگری و طبیعت بکر روستا به همه مردم ایران، کاهش و جلوگیری از مهاجرت با ایجاد فرصت‌های شغلی در روستا، احیای مشاغل و صنایع دستی کوچک و محلی، ارتقاء سطح سلامت، رفاه و امنیت غذایی قشر کم درآمد روستایی و غیره برگزار می‌شود.

وی با اشاره به استقبال بی‌نظیر مردم ایران از جشنواره «انگور، بومگردی و گردشگری حسن رباط» تصریح کرد: این جشنواره در نخستین دوره، کار خود را با دو هزار مخاطب آغاز کرد و در چهارمین دوره برگزاری شاهد ورود ۱۰ هزار گردشگر به روستای حسن رباط برای حضور در جشنواره بودیم.

بسترسازی برای بازدید از پناهگاه حیات وحش موته

سرپرست بخشداری شهرستان میمه احیای حمام خزینه‌ای برای بازدید گردشگران، ایجاد مناطق بومگردی، بهره برداری از تفرجگاه‌های طبیعی، امکان بازدید از سنگ نوشته‌های دوره ساسانی، بسترسازی برای بازدید از پناهگاه حیات وحش موته و غیره را از اتفاقات صورت گرفته در حوزه جذب گردشگر دانست و افزود: استقبال مردم روستا برای برپایی این جشنواره و مشارکت حداکثری برای میزبانی از مهمانان بزرگترین نقطه قوت این جشنواره است که آن را از دیگر جشنواره‌های کشور متمایز ساخته است.

وی تصریح کرد: جشنواره «انگور، بومگردی و گردشگری حسن رباط» هر ساله در آخرین جمعه شهریور برگزار می‌شود اما امسال به دلیل همزمان بودن این جشنواره با ایام عزاداری ماه محرم، زمان برگزاری به هشتم شهریورماه تغییر یافته است.