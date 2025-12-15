توضیح شرکت مهندسی و توسعه گاز درباره خط لوله نهم سراسری

به گزارش خبرنگار مهر در پی انتشار خبری در تاریخ شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴، از سوی پیمانکار اجرایی درباره میزان پیشرفت پروژه خط لوله نهم سراسری انتقال گاز در حدفاصل دزفول–پلدختر، شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران به‌عنوان مجری طرح و نماینده شرکت ملی گاز ایران، به منظور تنویر افکار عمومی و ارائه تصویر دقیق از وضعیت پروژه، توضیحات زیر را اعلام می‌کند:

پروژه احداث خط لوله نهم سراسری انتقال گاز در مسیر اهواز–کوهدشت در چهار گستره اجرایی شامل اهواز–شوشتر، شوشتر–دزفول، دزفول–پلدختر و پلدختر–کوهدشت از اواخر سال ۱۴۰۱ آغاز شده است.

بر خلاف سه گستره دیگر از پروژه اهواز کوه دشت، گستره دزفول–پلدختر، به دلیل عدم ایفای تعهدات قراردادی و بروز تأخیرات اجرایی ناشی از عملکرد پیمانکار مربوطه (شرکت فنی و ساختمانی تهران جنوب)، با عقب‌ماندگی قابل توجه از برنامه زمان‌بندی مصوب مواجه شده و این تأخیرات، تحقق کامل اهداف پیش‌بینی‌شده پروژه اهواز–کوهدشت را با چالش‌هایی همراه کرده است.

در همین راستا، این شرکت با اعمال نظارت مستمر، پیگیری‌های مدیریتی و اتخاذ اقدامات اصلاحی و قراردادی لازم، در حال فراهم‌سازی شرایط برای تسریع عملیات اجرایی، جلوگیری از افزایش تأخیرات و تکمیل هرچه سریع‌تر این بخش از پروژه است و با هیچ‌گونه انحراف از برنامه‌های مصوب و الزامات فنی و ایمنی مماشات نخواهد کرد