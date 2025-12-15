  1. اقتصاد
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۴۴

تصمیم‌گیری کارگروه وزارت نفت برای مدیریت خوراک پتروشیمی‌ها

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: کاهش مصرف سوخت و خوراک در صنعت پتروشیمی در کارگروه تنظیم مدیریت سوخت وزارت نفت تصمیم‌گیری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سعید باغبانی، مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به کاهش سوخت و خوراک برخی از مجتمع‌های پتروشیمی با هماهنگی شرکت ملی گاز ایران به‌دلیل برودت هوا و ضرورت تأمین گاز مورد نیاز بخش‌های خانگی و تجاری اظهار کرد: کاهش مصرف سوخت و خوراک در صنعت پتروشیمی بر اساس تصمیم‌گیری در کارگروه تنظیم مدیریت سوخت وزارت نفت و با توجه به اختیارهای داده شده به این کارگروه انجام می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تلاش می‌شود موارد اضطراری پیش‌آمده با مدیریت مصرف و با کمترین خسارت کنترل شود، تصریح کرد: مدیریت ناترازی انرژی با توجه به رعایت اقتصادی بودن محصول تولیدی، مقدار تأثیرگذاری محصولات بر اساس زنجیره ارزش، وابستگی مجتمع‌های تولیدی به مقدار مصارف و تأثیرگذاری آن روی شبکه تأمین نیاز داخل کشور و ارزآوری انجام می‌شود. بر اساس این موارد، فهرست اولویت‌بندی برخی از مجتمع‌ها برای کاهش یا توقف تولید پارسال نهایی شد.

